Ampliar Trabajos en el pozo de Perales 3. Migue Fernández

El gran 'pantano' subterráneo empieza a suministrar a Málaga en verano y se extremará el control para no sobreexplotarlo Emasa contrata una consultoría que monitorice el Bajo Guadalhorce y fije el caudal de explotación para 'no matar a la gallina de los huevos de oro'. Es agua que se saliniza, contamina o baja de nivel si no se cuida