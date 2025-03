«El Gobierno discrimina a los propietarios de las casas de El Palo frente a otros barrios»

Los propietarios de las casas de las playas de El Palo emprenden caminos diferentes para luchar por sus derechos. Las dos asociaciones vecinales históricas, Zona ... Popular y Rebalaje, han decidido seguir estrategias diferentes para lograr convencer al Gobierno para acometer el deslinde y regularizar la situación de sus viviendas.

Rafael Caparrós, histórico presidente de la asociación de vecinos Zona Popular, ha comparecido esta mañana en el chiringuito El Tintero para aclarar sus posiciones respecto a este problema, que ya arrastra más de 25 años para 570 familias y unos 4.000 paleños. Según explica, desde 2013 cuando se cambió la Ley de Puertos, se han legalizado 13.000 viviendas a nivel nacional. En 2018 fueron las de Pedregalejo y en septiembre del año pasado, las de La Araña.

«Y a nosotros que fuimos los pioneros a nivel nacional nos dejan en 'stand by'», denuncia Caparrós, para quien la actitud del Gobierno central en este asunto es una «discriminación». «Pedimos al Gobierno que se ponga de acuerdo de una vez y que no nos dejen; ¿Por qué a unos sí y a otros no? Ahora dicen que hay que modificar otra vez la ley pero ya llevamos 25 años esperando». «No podemos entender este embrollo juridico, si todo es una continuidad, desde La Araña hasta Pedregalejo, ¿cómo es posible que dejen fuera al Palo?».

El dirigente vecinal subraya que los afectados «quieren sus casas para vivir, no para especular», y reprocha a la Subdelegación del Gobierno que no conteste a sus peticiones. Con todo, Caparrós asegura que no quiere que el problema se politice, aunque Zona Popular mantendrá una campaña de movilizaciones vecinales para defender sus derechos.