Así funcionará Costco en Málaga: el hipermercado americano donde hay que pagar una cuota anual para comprar a precios bajos

Almudena Nogués Málaga Lunes, 29 de abril 2024 | Actualizado 30/05/2025 09:18h.

El gigante americano de la distribución, Costco Wholesale, está más cerca de su desembarco en Málaga. Tras un camino largo, que acumula ya más de tres años de trámites, su llegada por fin se acelera. El próximo 9 de junio dejará de funcionar este edificio de cines, que ofrecerá sus últimas proyecciones el domingo día 8, por lo que será posible iniciar a partir de entonces los trabajos para su desmantelamiento y derribo, para lo que se ha estimado un plazo de ejecución de unos seis meses.

¿Cuándo podría estar terminada la tienda? Según el calendario al que ha tenido acceso SUR, todavía queda al menos un año y medio para que pueda comenzar la construcción del establecimiento, diseñado por el arquitecto vasco Antxon Taberna. El plazo de ejecución del supermercado es de nueve meses, por lo que quedarían más de dos años para que abriera sus puertas. Con un ambicioso reto por delante: conquistar a un mercado malagueño no habituado a su singular filosofía de venta. Y es que en Costco los clientes no son meros compradores. Son socios. El hipermercado funciona como un club en el que hay que registrarse y abonar una cuota anual para poder pasar por caja.

De ahí, de hecho, su propio nombre. Lo que traducido al español sería algo así como «compañía de precios» por 'Cost' (precios) y 'co' (compañía). Una especie de empresa en la que uno entra con un claro reclamo: beneficiarse de un gran catálogo de productos a precios realmente bajos y competitivos. Si aún te suena a chino, recopilamos en esta guía todo lo que necesitas saber sobre la cadena estadounidense:

Sus orígenes, en 1976 en un hangar de aviación

'Costco Wholesale Corporation' nació en Estados Unidos en 1976 con el nombre de 'Price Club'. Su primer local estaba dirigido a profesionales y ocupaba un hangar de aviación en San Diego. Este primer negocio, puesto en marcha por el comerciante Sol Price y su hijo Robert, no tardó en a atraer a clientes particulares interesados en sus precios y en la variedad de su oferta. En 1983 un antiguo trabajador de Price que se había especializado en la distribución y venta a gran escala abrió el primer local de Costco en un almacén de Seattle y una década más tarde, en 1993, ambas empresas se unieron bajo el nombre de 'Price Costco'.

El salto a Europa, desde Sevilla

Desde entonces, el gigante americano ha ido expandiéndose abriendo tiendas por todo el mundo, incluyendo el mercado asiático o Australia. A pesar de que tienen una presencia notable en Reino Unido, con una treintena de locales, el desembarco al viejo continente se hizo de rogar. El primer Costco en el continente europeo se inauguró en Sevilla en mayo de 2014. Al año siguiente debutó en Getafe (Madrid), en 2020 abrió en Las Rozas (también en Madrid) y más tarde en Sestao (Vizcaya). El municipio valenciano de Paterna será su próxima apertura, aunque al igual que está ocurriendo en Málaga, el proyecto está sufriendo retrasos en su calendario inicial.

Así funciona: una filosofía a caballo entre Makro o Lidl

El sistema de venta de Costco se podría decir que está a medio camino entre las filosofías de Makro y Lidl, dos cadenas que se han asentado en nuestro país gracias a sus precios competitivos. Makro es el gran gigante de venta al profesional y la cadena alemana siempre ha ofrecido tarifas muy bajas ahorrando en otros servicios. Costco tiene un poco de ambos modelos de negocio, con su sello personal.

Sistema de socios: ¿cuánto cuesta entrar en el club?

Para poder comprar en Costco hay que hacerse socio previo pago de una cuota anual. Para ello hay que rellenar un formulario en la misma tienda o hacerlo 'on line'. Entrar en su club cuesta unos 36 euros anuales para particulares y 30 euros para empresas y autónomos. Una vez abonados se recibe la tarjeta con la que se puede pasar por caja. Si no se está satisfecho, incluso en el mismo día de alta, la empresa devuelve el importe y cursa la baja. Al cierre del ejercicio 2022 -último dato hecho público- este gigante de la distribución rondaba los 400.000 socios en España, muchos de ellos procedentes de la hostelería.

Un amplio catálogo: desde alimentación a ropa, electrónica o joyas

Gran parte de su catálogo está copado por alimentos secos. Sin embargo, también incluyen una atractiva sección «bazar» donde se pueden encontrar desde juguetes a ropa, electrodomésticos, útiles de cocina hasta joyas, decoración o productos de electrónica. «En Costco podrá encontrar una gran selección de productos exclusivos, entre los que se incluyen productos de hostelería, confitería, electrodomésticos, televisión, repuestos para el coche, neumáticos, juguetes, dispositivos electrónicos, artículos para el deporte, joyería, relojería, cámaras, audiovisual, libros, productos del hogar, salud, belleza, mobiliario, equipamiento y productos para oficina… todo con la mejor calidad», destacan desde la web corporativa.

Formatos extra grandes o pack familiares

En Costco, la gran mayoría de productos se venden en formatos extra grandes o packs familiares con más unidades de las que solemos estar acostumbrados en otros hipermercados. El objetivo es vender mucho volumen para ajustar los beneficios y así conseguir rebajar los precios.

Su propia marca blanca: Kirkland Signature

La compañía presume de ofrecer siempre las mejores marcas, entre ellas algunas americanas muy conocidas que aún tienen que ganarse la confianza del público español. Además, tienen su propia marca blanca, Kirkland Signature, muy bien valorada entre sus consumidores. Según señala la cadena en su propia web, dicha marca ofrece «desde camisas a alimento para mascotas, detergente para ropa, papel higiénico, alimentos en conservas, hasta productos para el automóvil o belleza», subrayan.

¿Por qué es tan barato?

La pregunta no tiene una única respuesta. Y es que son muchos los factores que entran en juego para permitir que la cadena logre dicha competitividad en los precios. En primer lugar, los locales de Costco ahorran al máximo en cuanto a instalaciones y servicios secundarios. Sus tiendas parecen más bien almacenes industriales donde los productos se reparten en grandes pasillos apilados sobre palés y altas estanterías. Otra seña de identidad de su filosofía es el gran formato, no sólo en el espacio de sus locales. La gran mayoría de productos se venden en tamaños extra grandes o packs familiares con el objetivo de vender mucho volumen para ajustar los beneficios y así conseguir rebajar sus tarifas. Además, en Costco no invierten apenas en campañas de marketing o publicidad.

Lo que se sabe de su tienda en Málaga

El arranque de la edificación sería inmediato una vez que desaparezcan los cines. De momento, se sabe que su hipermercado en Málaga Nostrum estará dotado con un aparcamiento de 640 plazas distribuidas entre el sótano y la planta baja, donde también habrá un establecimiento de venta y cambio de neumáticos, dispondrá de una zona de restauración, aseos, zonas de óptica y audiometría, además de las oficinas.

Su desembarco en la capital incluye una gasolinera

Asimismo, desde Bogaris tienen otro proyecto que va aparejado al desembarco de Costo en este enclave. Se trata de la construcción de una gasolinera gestionada también por esta cadena estadounidense. La nueva estación de servicio, vinculada al futuro establecimiento comercial, se ubicará en una parcela de 3.700 metros cuadrados del centro Málaga Nostrum. Ya se ha ejecutado el derribo de la nave para dar lugar a un solar en el que se construirá .