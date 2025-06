Frase lapidaria de los empleados de Parcemasa a la oposición: «El cementerio no es el sitio para hacer mítines»

Debe ser la primera o una de las primeras veces en la que los miembros o delegados sindicales de los trabajadores de cualquier área del ... Ayuntamiento de Málaga o empresa pública le dan un tirón de orejas a la oposición. Los representantes sindicales de los trabajadores Salvador Meléndez y Miguel Ángel Casado cerraban filas este lunes con el trabajo del gerente de Parcemasa, Federico Souvirón, y de la concejala responsable de esta empresa municipal, Penélope Gómez, diciendo que «cualquier acusación de mal gestión carece de fundamento» o que le daban «un respaldo porque en momentos muy duros han gestionado Parcemasa con una claridad cristalina».

Es más, por si faltaba poco para que la oposición echase chispas, como así fue, Miguel Ángel Casado, fue un paso más allá al decir la siguiente frase lapidaria: «Dado la seriedad que le otorgamos a nuestro trabajo, la instalaciones de Parcemasa no son el sitio más oportuno para hacer campañas y mítines electorales», indicó. Se referían, concretamente, a las intervenciones de los portavoces socialista y de Con Málaga, Dani Pérez y Nico Sguiglia, días atrás en el cementerio abordando esta cuestión.

Los empleados del cementerio lamentaron la situación de los trabajadores de la cafetería, pero indicaron que no es la cafetería de Parcemasa sino una cafetería que está en Parcemasa, y Casado, más concretamente indicó: «¿Qué diríamos si pagásemos las deudas a terceras empresas como son las de los marmolistas, que tienen tiendas en el cementerio? ¿Tendríamos que asumirlo?». El trabajador de la cafetería Andrés Sánchez Jurado, por su parte, también indicó que «no se trata de buscar culpables sino de buscar soluciones», en un tono muy conciliador tras decir que llevaba desde los 19 años trabajando en este establecimiento hostelero y tenía 52. Pero sí lamentó que el Ayuntamiento de Málaga no quisiese sacar el pliego para adjudicar la cafetería y señaló que había empresarios interesados. «Pido de verdad que alguien tome cartas en el asunto por los tres millones de personas que usan ese servicio (al año)», puntualizó.

Los trabajadores de la cafetería no tuvieron suerte con la iniciativa que presentaban los socialistas para que volviese a salir a concurso un pliego de condiciones para este servicio de hostelería en Parcemasa, y el PP tumbaba todos los puntos de la citada moción, que sí contaba con el apoyo de Vox y Con Málaga. La iniciativa, que no salía adelante, también pedía que, en caso de que se confirmara la liquidación definitiva de la empresa Good4Us y el consiguiente cierre del servicio de cafetería en el cementerio municipal, se cese inmediatamente al gerente de Parcemasa, Federico Souvirón «por su responsabilidad directa en la gestión deficiente de este contrato».

El concejal socialista Pablo Orellana les recriminó a los trabajadores de Parcemasa que hubiesen asumido el relato de la gerencia y Sguiglia se quejaba incluso de los tiempos que la presidenta de la comisión, la popular Teresa Porras, les dejaba a los empleados para expresarse, y concretamente a Casado, que había sido tan crítico con ellos. «Nico, me sorprende que usted me diga que le corte la palabra a alguien del público», que le dijo Porras dándole también un tirón de orejas. La oposición se quedaba extrañamente fuera de juego mientras que Orellana subrayaba que Parcemasa es responsable subsidiaria del servicio de cafetería al tiempo que le recriminaba la «nefasta gestión» a Souvirón y que hubiesen cambiado los estatutos de la empresa pública para que la cafetería no fuese «un servicio esencial».

Mientras que Sguiglia insistía en que «una persona honesta debería dimitir» refiriéndose a Souvirón, y que a los malagueños sólo les va a quedar llevar el termo y el tupper al cementerio cuando cierren la cafetería. La viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, afirmaba que es más que patente la falta de control del Ayuntamiento a la empresa, ya que debía haberles pedido «el certificado de estar al corriente de la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria; al final los trabajadores se van al paro y los malagueños se quedan sin un servicio esencial», se lamentó.

Por su parte, la concejala de Medio Ambiente, la popular Penélope Gómez, indicó que habían solicitado un informe técnico a una empresa para ver cuál era el negocio más viable al tiempo que pidió perdón a los trabajadores de Parcemasa de parte de la Corporación municipal por lo que habían expresado Orellana y Sguiglia «mostrando indicios de que hemos coartado su libertad y que les hemos dado el relato cuando, cuando han sido ellos los que han venido», que zanjó criticando las intervenciones de la oposición.

Gómez indicó que el Ayuntamiento había hecho todo lo posible por mantener el empleo, y que prueba que ello es que cuando en julio de 2022 la jueza ordenó la liquidación a absoluta de la sociedad, le indicaron a la magistrada que iban a sacar un nuevo pliego, en el que además el Ayuntamiento invertiría 250.000 euros para mejorar las instalaciones, y «oh, curiosidad, fuimos al consejo de administración y todos ustedes (PSOE y Con Málaga) no votaron a favor». Orellana indicó, visiblemente enfadado, que se abstuvieron declarando su apoyo al mantenimiento de la cafetería abierta: «Atacarnos de esa manera es una bajeza política», indicó mientras que Sguiglia subrayó que lo que quiere el Ayuntamiento era «quitarse de encima la plantilla de trabajadores».