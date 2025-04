La fachada de Santo Domingo no se arreglará para Semana Santa: estos son los motivos

El entorno de la iglesia de Santo Domingo de Málaga volverá a ser protagonista de destacados momentos cofrades esta próxima Semana Santa, marcado por el ... deterioro que presenta la fachada de este céntrico templo de la ciudad. El exterior de este edificio presenta numerosas humedades y pérdidas de revestimiento que no van a ser reparadas por ahora. La presencia este lunes de una plataforma elevadora en el lugar ha hecho que algunos piensen que se ponía en marcha la reparación de la fachada, pero nada más lejos de la realidad.

Según han informado desde el Obispado, a consultas de SUR, «se está interviniendo únicamente en los arreglos que nos han autorizado a realizar, consistentes en la retirada de la maleza que había en los tejados, así como en la reparación de un trozo de cornisa que tenía problemas de desprendimiento». «A día de hoy, es lo único que se ha autorizado por parte de la Consejería de Cultura y la Gerencia de Urbanismo», han remarcado fuentes de la diócesis.

«Desde el Obispado se había presentado un proyecto por la vía de urgencia para el adecentamiento de la fachada mientras no se terminen los estudios, informes y ensayos previos a la rehabilitación integral del templo que se nos había exigido por parte de la Consejería de Cultura, pero dicho proyecto no se ha aprobado finalmente», han desvelado. Así, por el momento, no existe una autorización por parte de la Junta para adecentar este espacio.

«Nos vemos obligados a posponer la rehabilitación provisional»

«Nos vemos obligados a posponer, por tanto, la rehabilitación provisional de la fachada hasta que no se terminen dichos estudios y se elabore un proyecto 'ad hoc' para cumplir con las exigencias de la Consejería de Cultura», han concluido desde el Obispado.

Como ya informó SUR, el arreglo de la fachada de Santo Domingo no ha sido autorizado aún porque la Junta ha pedido que se lleven a cabo una serie de estudios previos que arrojen luz sobre el origen del deterioro del edificio y justifiquen el empleo de las medidas para corregirlo. En concreto, la Consejería de Cultura ha solicitado a la Iglesia local que aporte «un estudio histórico del inmueble» y que tenga «en consideración el análisis de estructuras emergentes y sondeos arqueológicos». Asimismo, reclama «un estudio de materiales y patologías completo que incluya las catas, ensayos y análisis necesarios para su correcta evaluación» y que asegure «la compatibilidad de los materiales a emplear en las labores de conservación y restauración». La administración regional también desea que el proyecto se complete con «una planimetría completa de las zonas de actuación que incluya por un lado las patologías existentes y por otro los tratamientos de conservación y restauración».

Desde el Obispado han asegurado a SUR que están realizando todos estos estudios previos solicitados por la Junta para poder realizar reparaciones en la iglesia de Santo Domingo, pero han apuntado que lo que la Consejería de Cultura está solicitando en realidad es un análisis para una rehabilitación completa de todo el templo, que está catalogado como bien de interés cultural.