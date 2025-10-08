Éxito del maratón de sangre en el Ayuntamiento de Málaga: ¿Cuántas donaciones ha habido?

El patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga tiene muchas y diferentes utilidades, pero algunas son más llamativas e interesantes que otras. Desde bien temprano ... este miércoles, a las nueve de la mañana, ya había colas para poner el brazo y regalar sangre o plasma. En el ajetreo del día a día de la Casona da gran alegría comprobar que la gente sigue siendo tan generosa como siempre, pese al rifirrafe político y la polarización que arrasa el país. Los españoles mantienen en su haber la solidaridad. Un ejemplo.

Para el Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga, que pone en marcha este maratón de sangre junto al Ayuntamiento de Málaga, la jornada se vive como una fiesta, «una forma muy positiva de visibilizar la importancia de donar sangre para el buen funcionamiento de los hospitales», como explicaban.

Lo cierto es que un año más, como todos los anteriores, el maratón ha sido un éxito, y como manifestaba el coordinador del Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga, Emilio Alonso, y la técnico de promoción, Paqui Guzmán, el número de donaciones ha sido muy positivo. En total se han llegado a unas 450 donaciones, un 25% más que el año pasado, en el que se alcanzaron las 340. Hubo un año en el que el contador estuvo a cero, y ese fue el maldito 2020, el ejercicio de la aciaga pandemia. Pero al año siguiente, mascarilla mediante, volvió a realizarse todo este despliegue, que consideran esencial después del verano cuando las reservas de sangre y plasma de los hospitales están esquilmadas, no sólo por las necesidades de los andaluces, sino por la de otras muchas personas que vienen de visita y pueden necesitar este servicio que es esencial, y que salva vidas, como explican Emilio Alonso y Paqui Guzmán.

En el improvisado hospital de campaña, un total de 20 camillas de extracción de sangre, y cuatro puestos para donación de plasma, que han atendido 26 profesionales. Los que quieren donar, primero pasan un reconocimiento médico, en el que se les toma el pulso, la tensión arterial y se le hace una prueba de hemoglobina para ver que todo es correcto y que están en disposición de hacerlo con todas las garantías, después accederán a las camillas a donar sangre o plasma, y por último terminarán en la zona que llaman de refrigerio, donde se reponen con bebidas y alimentos. Frutos secos, salados y dulces así como aquarius, agua y otras bebidas están a disposición de los donantes, que además se llevan una taza roja de regalo. La extracción de sangre es relativamente rápida, unos 10 minutos, mientras que la de plasma se eleva a los 40, como subraya Guzmán.

Aunque este es un maratón puntual para elevar las reservas , lo cierto es que las donaciones se mantienen constantes a lo largo de todo el año, de tal forma que desde el 1 de enero al 24 de septiembre se han cosechado en Málaga cerca de 32.000 donaciones, que abastecen tanto a los hospitales públicos como privados de la provincia.

Con Málaga. Morillas llevará el cribado del cáncer de mama al pleno

En mitad de la crisis de los fallos de las pulseras antimaltrato, un asunto que ya se ha tratado en el pleno de Málaga y por el que se ha exigido al Gobierno saber el número de malagueñas afectadas por los errores en la geolocalización, ha saltado otra polémica en la que también las perjudicadas son mujeres, el cribado de cáncer de mama en Andalucía. La viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, demandará, en esta ocasión, saber el número de malagueñas que han sufrido retrasos en ser informadas de que necesitaban una segunda prueba o que ni siquiera han sido informadas, como ha explicado esta miércoles delante de las puertas del Ayuntamiento de Málaga.

Morillas exigirá en la sesión plenaria de este mes de octubre, que se celebrará, si no hay cambios, el jueves 30, que se depuren responsabilidades técnicas y políticas, de lo que ha definido como «una negligencia porque no sólo se ha puesto en riesgo la vida de las mujeres sino que además se les imprime un fuerte sentimiento de inseguridad en el caso de haber ido a las pruebas y no haber recibido ninguna información de las mismas».

En lo referente a la demanda de que se asuman responsabilidades políticas, indicó que uno de los acuerdos de la iniciativa sería la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, un punto que ya no será necesario puesto que esta dimitía ayer por la tarde al cierre de esta edición.

De la denuncia interpuesta por IU a la Fiscalía, a la que ha tenido acceso este periódico, Morillas explicaba que en el escrito se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal los posibles delitos de homicidio imprudente en comisión por omisión, lesiones imprudentes en comisión por omisión y la omisión del deber de prestar servicios sanitarios.