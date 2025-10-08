Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los donantes y el personal sanitario, en el patio de Banderas, en el Ayuntamiento. P. R. Q.
Éxito del maratón de sangre en el Ayuntamiento de Málaga: ¿Cuántas donaciones ha habido?

El Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga culmina una excelente jornada de doce horas, en la que desde bien temprano había inusuales colas en el patio de Banderas para ser generoso

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:43

Comenta

El patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga tiene muchas y diferentes utilidades, pero algunas son más llamativas e interesantes que otras. Desde bien temprano ... este miércoles, a las nueve de la mañana, ya había colas para poner el brazo y regalar sangre o plasma. En el ajetreo del día a día de la Casona da gran alegría comprobar que la gente sigue siendo tan generosa como siempre, pese al rifirrafe político y la polarización que arrasa el país. Los españoles mantienen en su haber la solidaridad. Un ejemplo.

