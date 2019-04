El equipo de gobierno saca adelante el desbloqueo de 11,5 millones para pagar obras y subvenciones en la capital PSOE, IU-Málaga para la Gente y Juan José Espinosa apoyan al PP, mientras Málaga Ahora se abstiene y Ciudadanos vota en contra amparándose en los motivos que le llevaron a romper el acuerdo de investidura FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Lunes, 29 abril 2019, 14:58

El centenar de empresas que entre contratos directos y subcontratas están afectadas por los impagos del Ayuntamiento de Málaga en una treintena de obras por la ausencia de presupuesto municipal en 2019 pueden empezar a respirar. El equipo de gobierno del PP no ha sido capaz de aprobar las cuentas locales de este año (motivo del bloqueo en el pago de facturas), pero este lunes sí que ha conseguido el respaldo suficiente en una comisión extraordinaria de Economía convocada con carácter de urgencia para aprobar una modificación de créditos que va a permitir liberar una partida de 8,3 millones de euros para abonar certificaciones de obras que están pendientes desde comienzos de año. Y es que la falta de presupuesto debido a la ruptura del acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos a raíz de la negativa del alcalde, Francisco de la Torre, a destituir a sus concejales Teresa Porras y Francisco Pomares tras ser citados a declarar como investigados en el caso 'Villas del Arenal' no sólo ha frenado la contratación de nuevas obras, sino también el pago de las que ya estaban en marcha como las de la Alameda Principal o las del pabellón de balonmano de Puerto de la Torre.

Pese a la soledad de los populares en los últimos meses, en la oposición parecen haber entendido el mensaje de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), que el viernes les pedía públicamente que no bloquearan este pago por motivos electoralistas ya que afecta entre empresas principales y subcontratas a un centenar de pymes malagueñas. El expediente ha salido adelante con los votos del PP, PSOE, IU-Málaga para la Gente y del edil no adscrito, Juan José Espinosa, mientras Málaga Ahora se ha abstenido. El único rechazo ha sido el de la formación naranja, que el viceportavoz Alejandro Carballo ha justificado recordando que cuando se rompió el acuerdo de investidura ya advirtieron de que no pactarían nada con el PP.

En la misma línea, también recibirán un balón de oxígeno las organizaciones sociales que tienen pendientes de cobro subvenciones nominativas para el desarrollo de sus programas de apoyo a familias y colectivos más desfavorecidos por un importe total de 1,25 millones. Cáritas, Cruz Roja, Málaga Acoge, Asociación para la prevención de la Salud «Prosalud», Centro de Acogida San Juan de Dios, Proyecto Hombre o el colectivo Arrabal-Aid son algunas de las entidades más destacadas. Además, en materia de derechos sociales también se liberan otros 165.805 euros para el programa de empleo para la atención a personas en situación de dependencia.

Aunque el Área de Economía había dividido el expediente en 11 puntos independientes para evitar que la negativa de una de ellos por parte de la oposición pudiera bloquear la totalidad de la propuesta, finalmente se ha votado en bloque toda la modificación de créditos, que alcanza un montante de 11.536.508,05 euros procedentes principalmente del ahorro de intereses en préstamos bancarios, del fondo de contingencia municipal y del reajuste de otras partidas presupuestarias sin ejecutar. Así, además de las partidas ya indicadas, el Instituto Municipal de la Vivienda también va a disponer de una partida de 1,1 millones para la concesión de ayudas al alquiler a familias con menos recursos, mientras en materia de movilidad destacan los 323.705 euros, de los que la mitad se destinarán a cofinanciar parte de las obras de la Junta para mejorar los accesos al PTA.