Que nunca falte el oficio de contar las cosas: Málaga entrega sus premios de periodismo

Hay algunas reglas que se deberían seguir si se quiere ejercer con cierta dignidad el oficio de contar las cosas. Una de ellas sería huir ... de convertir al periodista en el protagonista de la historia. Este viernes se cumplió con aquella excepción que confirma la norma, aunque solo sea para recordar que el periodismo sigue siendo una herramienta elemental en las sociedades que se consideran mínimamente avanzadas.

El podcast 'Memoria SUR' de Ana Pérez Bryan y Curro Sibaja sirve para identificar la causa. Un trabajo comprometido con la ciudad sobre la que trata de arrojar luz, a la vez que útil para el malagueño que quiere ampliar su horizonte intelectual. Más de 400.000 descargas desde que se puso en marcha en 2021 hablan por sí solas. Motivo suficiente para ser galardonado en la XVI edición de los Premios Periodismo Ciudad de Málaga, organizados conjuntamente por el Ayuntamiento y la Asociación de la Prensa. El programa de 'La sal y la tierra' de Canal Sur Radio también obtuvo su reconocimiento, junto a los periodistas Arancha Tejero (La Opinión) y Jorge Guerrero (AFP). Alfredo Relaño obtuvo el reconocimiento en la categoría de trayectoria profesional. Ambos recibieron unas menciones especiales por parte del jurado que escruta este certamen anual, que cuenta con el patrocinio de Caixabank.

Este viernes se hizo entrega de estos galardones en un acto que estuvo presidido por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Carolina España, y la presidenta de la Asociación de la Prensa, Elena Blanco. El lugar elegido fue el salón de espejos del Consistorio, brindando así un marco que se dibujaba estéticamente agradable.

El acto comenzó con palabras de De la Torre, que defendió la necesidad de un ecosistema mediático fuerte. «La prensa es un factor esencial en una sociedad que quiere ser más democrática cada día. Es imprescindible en una sociedad que apuesta por la defensa de los valores y los derechos del ser humano», dijo.

Acto seguido, subió al atril el director territorial de Caixabank Andalucía, Juan Ignacio Zafra, que también defendió la importancia que tiene el periodismo para la convivencia y el desarrollo económico de los territorios. «Una sociedad democrática que se precie necesita una prensa fuerte e independiente. Eso hace que se produzca un buen desarrollo económico de una sociedad. Es trascendental. Una ciudad que mire al mundo de tú a tú», resaltó.

Premiados

Después de las intervenciones en cliché institucional, se pasó a la entrega de los galardones a los premiados. 'Memoria SUR' es no solo un podcast. En los últimos años se ha convertido en un medio para conocer lo que era la historia de la ciudad y de sus personajes más importantes. Bajo la dirección de Ana Pérez-Bryan y con la ayuda de Curro Sibaja, se ha convertido en una cita semanal ineludible para muchos malagueños. Pérez-Bryan, también redactora jefa de SUR, agradeció el reconocimiento y aseguró que «este premio es muy especial porque te lo dan en casa y te lo dan los tuyos».

Aquí, 235 episodios después, Curro Sibaja sigue siendo la otra parte fundamental de este proyecto. Un proyecto informativo que también deja una amistad, en este caso entre ambos integrantes de 'Memoria SUR'.

«Conocer nuestra historia es una manera de cuidarnos», aseguró Sibaja. Haciendo memoria, en este caso personal, también señaló que 'Memoria SUR' se convirtió para él en una manera de conectarse de nuevo con el periodismo. «Era 2020 y yo casi me había despedido mentalmente del oficio por sus malas condiciones, pero yo tenía el gusanillo del periodismo y de la comunicación», recordó.

De empezar «sin pretensión alguna», aseguró Sibaja, «esto se ha convertido en un proyecto que ha llenado salas». Ambos integrantes del podcast se emocionaron al dedicarle el premio a sus familiares directos.

En su discurso, Pedro Luis Gómez señaló que «es un honor para mí recibir el premio» y explicó que el programa 'La sal y la tierra' «es distinto». También quiso compartir el galardón «con todos los que han colaborado en este proyecto desde el inicio».

Arancha Tejero representa el ejemplo de la vocación que requiere el oficio. Así lo transmitió también en su intervención: Aunque el ejercicio del periodismo sea duro, merece la pena. Siento que cada día que pasa sigo aprendiendo algo nuevo de esta profesión. Me permite dar a conocer temas importantes como el de los trastornos alimenticios«.

Jorge Guerrero, fotógrafo de larga trayectoria, premiado por una foto de Rafael Nadal en su paso por la Copa Davis en Málaga. «Gracias al periodismo he podido vivir experiencias inolvidables», señaló. También quiso dedicarle el premio Paco Rodríguez, fotógrafo veterano que ha fallecido esta semana en un accidente de tráfico.

El acto fue clausurado por la presidenta de la Asociación de la Prensa, Elena Blanco.