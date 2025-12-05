Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ana Pérez-Bryan y Curro Sibaja reciben el premio de la mano de Elena Blanco.

Ana Pérez-Bryan y Curro Sibaja reciben el premio de la mano de Elena Blanco. Ñito Salas

Que nunca falte el oficio de contar las cosas: Málaga entrega sus premios de periodismo

El podcast 'Memoria SUR' y el programa de radio 'La sal y la tierra' reciben el galardón en la categoría de promoción y estrategias

Matías Stuber

Matías Stuber

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:13

Hay algunas reglas que se deberían seguir si se quiere ejercer con cierta dignidad el oficio de contar las cosas. Una de ellas sería huir ... de convertir al periodista en el protagonista de la historia. Este viernes se cumplió con aquella excepción que confirma la norma, aunque solo sea para recordar que el periodismo sigue siendo una herramienta elemental en las sociedades que se consideran mínimamente avanzadas.

