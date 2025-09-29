Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Viajeros frente a los mostradores de facturación en el aeropuerto de Málaga. MIGUE FERNÁNDEZ

Estas son las empresas que optan a diseñar la ampliación del aeropuerto de Málaga

Cuatro uniones de estudios de ingeniería compiten por el contrato, que incluye el diseño, el seguimiento de las obras y su puesta en servicio, con un coste de 36,56 millones y un plazo de nueve años

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:02

El proyecto de ampliación del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol sigue cumpliendo hitos. El plazo para la recepción de ofertas para optar a hacerse ... con el suculento contrato de redacción del proyecto y control de las obras se cerró el 25 de septiembre, y ya están subidas a la plataforma de contratación de Aena las cuatro propuestas que compiten. El presupuesto base (pendiente de las rebajas propuestas de los interesados) asciende a 36,56 millones de euros, con un plazo de ejecución de nueve años (ya que el contrato estará vigente durante todo el desarrollo y puesta en servicio de la nueva terminal).

