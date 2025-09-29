Estas son las empresas que optan a diseñar la ampliación del aeropuerto de Málaga

El proyecto de ampliación del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol sigue cumpliendo hitos. El plazo para la recepción de ofertas para optar a hacerse ... con el suculento contrato de redacción del proyecto y control de las obras se cerró el 25 de septiembre, y ya están subidas a la plataforma de contratación de Aena las cuatro propuestas que compiten. El presupuesto base (pendiente de las rebajas propuestas de los interesados) asciende a 36,56 millones de euros, con un plazo de ejecución de nueve años (ya que el contrato estará vigente durante todo el desarrollo y puesta en servicio de la nueva terminal).

Se trata de cuatro uniones temporales de estudios de ingeniería y arquitectura, entre las que se encuentran las más potentes del mercado: Viarium Ingeniería junto a Ayesa; Typsa, Ghesa y Blas Torres Gutiérrez; Cemosa, Sener y Fairbanks Arquitectos, y Prointec, Ove Arup y Estudio Lamela.

Un nombre destaca entre los citados: Es el de Bruce Fairbanks, arquitecto de origen estadounidense, aunque afincado en España desde hace más de tres décadas, que fue el autor del diseño de la terminal T3 del aeropuerto de Málaga en el año 2010. Ahora, opta a hacerse cargo también de su próxima ampliación.

Remodelación del aeropuerto de Málaga Huella futura del edificio terminal Demoliciones propuestas Control de seguridad Plaza comercial con terraza Control de pasaportes de salidas Nuevo dique No Schengen Sala de embarque No Schengen 24 nuevos puestos de contacto Vestíbulo de salidas Dique Schengen Terminal 1 Dique C Dique B Facturación Sala de embarque Schengen Vestíbulo de llegadas Nueva huella 140.000 m2 Huella actual 80.000 m2 Fuente: Aena ENCARNI HINOJOSA

El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció durante un foro organizado por SUR en Málaga a finales de julio la contratación de los trabajos para el diseño de la ampliación del área terminal. Poco después, el consejo de administración de Aena dio el visto bueno a la licitación y esta se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El pliego justifica la elevada valoración de este contrato público, que se debe al hecho de que la Asistencia Técnica de Redacción de Proyecto (ATRP) y la Asistencia Técnica de Arquitectura (ATA) para la ampliación del área terminal del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, que es como se denomina oficialmente el contrato, tendrán una duración prevista de nada menos que 108 meses.

Estos son, nueve años, a lo largo de los cuáles las consultoras que resulten adjudicatarias tendrán que estar a cargo no sólo de la redacción de los proyectos y el diseño, sino también del seguimiento de las obras y su puesta en servicio. Hasta que las soluciones previstas estén plenamente implantadas.

Así es el proyecto

Unido a lo anterior, ya es posible tener un marco temporal cierto para el desarrollo de unos trabajos valorados por el Ministerio de Transportes en unos 1.500 millones de euros. De acuerdo al pliego, en el supuesto de que se adjudique a principios de 2026, la ampliación de las terminales se dará formalmente por concluida en el horizonte del año 2035.

Esto no quiere decir que las obras terminen en ese momento, pues lo previsible es que lo hagan antes, pero este será el marco temporal en el que las asistencias técnicas estarán obligadas a prestar su ayuda para resolver posibles incidencias técnicas durante la puesta en marcha.Duplicar la terminal

El plan incluye todas las actuaciones necesarias para casi duplicar la superficie del área terminal, que pasaría de 80.000 m2 a 140.000. Entre las obras que se acometerán, para adecuar la capacidad del área terminal y agilizar los procesos aeroportuarios, destacan la construcción de un nuevo dique para tráfico no Schengen con control de fronteras centralizado; el incremento de las posiciones de contacto para las aeronaves (permiten el embarque y desembarque del pasaje mediante pasarela); un aumento de la superficie destinada al control de seguridad, y el rediseño del sistema de tratamiento de equipajes para mejorar la operativa de los agentes handling.

Es reseñable, asimismo, el incremento del 41% previsto en la superficie para actividad comercial en la terminal, una proporción que será del 43% en el caso de los espacios reservados a salas VIP. En el campo de vuelo, se construirán nuevas calles de rodaje, que conectan las pistas con la plataforma en la que estacionan las aeronaves, lo que favorecerá la fluidez en la circulación de los aviones.

30 millones de pasajeros es el horizonte máximo que tienen las actuales instalaciones de las terminales y diques del aeropuerto de Málaga. Esta capacidad está próxima a agotarse, ya que el año pasado se cerró con casi 25 millones, y para este se esperan 27.

En cambio, se considera que las dos pistas tienen y tendrán capacidad suficiente para asumir el aumento de la demanda durante muchos años. Respecto a los exteriores, se mejorarán la urbanización y los accesos, además de incrementar la capacidad de los aparcamientos (ya prácticamente llenos todo el año) y la optimización de sus usos.

Demanda disparada

El año pasado ya se rozaron los 25 millones de pasajeros, mientras que la ampliación permitirá mantener el crecimiento, por encima de los 36 millones, especialmente en los días y meses punta. Y esto, dicho en un contexto en el que esta infraestructura no para de crecer, con cifras muy por encima de la media de la red en España.

El aeropuerto sigue de récord en récord y no se le ve el techo. Las terminales acaban de cerrar el mejor agosto de su historia, tras mover en el principal mes de vacaciones a más de 2,8 millones de pasajeros y casi 19.300 vuelos, lo que ha supuesto un crecimiento del 8%.

En los ocho primeros meses de 2025 se han contabilizado más de 18 millones de viajeros y 126.534 aterrizajes y despegues. Un cálculo sencillo permite aventurar que, si se mantiene esta progresión en la recta final del año, la cifra rondará los 27 millones, muy por encima de los 25 millones del ejercicio anterior.