Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»

La Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma) ha encendido este lunes la alarma sobre el aumento de la prostitución en el polígono Guadalhorce, «un repunte ... preocupante», según este colectivo empresarial, que a lo largo de este año «se ha agravado especialmente», extendiéndose por calles principales como Concepción Arenal y el entorno de la estación de tren o la zona del punto limpio. Desde Apoma han difundido unas imágenes captadas este pasado sábado en las que se aprecian varias mujeres ejerciendo la prostitución en este lugar, que cuenta con más de 1.500 empresas.

La entidad que las agrupa demanda a la Policía Local y al Cuerpo Nacional de Policía una mayor presencia en la zona. «La Policía Nacional solo actúa en casos de extranjería; la Policía Local únicamente si detecta a un proxeneta en el momento. Actualmente, una patrulla pasa una vez al día, y así es imposible frenar este problema», afirman desde la entidad de conservación del Polígono Guadalhorce que preside Ana López Caparrós.

Videovigilancia inactiva

Tanto los empresarios de este polígono como Apoma exigen que se ponga en marcha una jefatura o coordinación policial exclusiva para los polígonos, un refuerzo de agentes de paisano y «operativos contra la prostitución y la trata», y que se active y modernice el sistema de videovigilancia municipal «instalado hace años y que nunca llegó a funcionar», critican.

«Las cámaras, fruto de una larga tramitación, deben optimizarse y utilizarse de forma efectiva. Nos trasladan que se reactivará y actualizará el plan de videovigilancia, una herramienta esencial como elemento disuasorio, no sólo para la prostitución, también contra el vertido de basura y el incivismo», subraya Ana López.

Asimismo, desde Apoma recuerdan que la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano prohíbe expresamente la prostitución en la vía pública a menos de 200 metros de «centros docentes, educativos, parques infantiles, zonas residenciales o lugares con actividad comercial o empresarial». «La ordenanza contempla sanciones tanto para las personas que ejercen la prostitución como para quienes demanden estos servicios, dejando claro que el foco de la norma no recae únicamente en quienes la ejercen», apuntan desde la Asociación de Polígonos.