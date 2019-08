Un empresario se ofrece a costear un tratamiento de protones para Cristian Jugadores del Málaga posan junto a Cristian. / SUR La familia del niño con un tumor de tronco encefálico esperará los resultados de una próxima resonancia antes de decidirse por la protonterapia fuera de España BORJA GUTIÉRREZ Miércoles, 28 agosto 2019, 00:54

Lo han conseguido. La esperanza crece en la familia de Cristian, un vecino de siete años del Camino de San Rafael de la capital al que el pasado mes de mayo le detectaron un tumor de tronco encefálico. A su madre, Noelia, le dijeron en el Hospital Materno de Málaga que «no podían operarlo y que probablemente solo iba a tener siete meses más de vida», tal y como se recogió en SUR el pasado martes tras una visita al periódico. Junto a su hijo, desprendían positivismo, lejos de las duras palabras. Y es que veían cómo días después de lanzarse a las redes sociales estaban consiguiendo el apoyo mediático que buscaban para lograr una solución que la Sanidad pública española no puede asegurarle. Y así ha sido.

«Cuando llegue el momento se pagará lo que sea necesario. La vida de un niño no tiene precio»

Ante cientos de mensajes, lo más relevante les llegó con la rápida atención del prestigioso doctor Hernán Cortés, que luego derivó en el ofrecimiento de un relevante empresario andaluz, prestado a sufragar todos los gastos necesarios de una posible intervención en el extranjero. El dueño de una gran multinacional prefiere mantener aún el anonimato pero declara a SUR que no escatimará en gastos porque la «vida de un niño no tiene precio. Que la familia esté tranquila con esto». El coste puede rondar en la actualidad los 80.000 o 100.000 euros. «Conozco la situación y si tenemos que actuar lo haremos. Sea en Suiza, Suecia o República Checa, donde sea. Lo que no puede ser es que la seguridad social en España aún no tenga este tipo de máquinas, es cuestión de estado», reflexiona el empresario, que insiste en que no se haga pública su identidad.

Se refiere a la técnica de la protonterapia, una forma mucho más precisa que la radioterapia convencional. Mientras la segunda se dirige a las células malignas dañando el resto de las buenas, la técnica con protones permite ir directo al tumor sin afectar más zonas. Esto es determinante en el tipo de tumor de Cristian, pegado a la espinal dorsal, donde cualquier fallo puede dejarle tetrapléjico si sale con vida. Pero antes de llegar a esto prefieren ser prudentes. Ahora mismo, Cristian ha superado la primera fase de control, donde le introdujeron una válvula en la cabeza para drenar el líquido que supura el tumor, y luego doce sesiones de radioterapia.

De momento se encuentra estable y sorprendentemente está aguantando el ritmo de visitas al médico, atención a medios e incluso un paseo por la Feria del Real, cerca de casa, que hizo la semana pasada. Aunque también pasa por fases de excesivo cansancio y cambios de humor. Mientras esperan su siguiente paso: una resonancia magnética el próximo lunes 2 de septiembre en la que se definirá con datos exactos el estado actual: Si la radioterapia es suficiente para eliminar el tumor o solo sirve para suspenderlo. De momento creen que es más probable este último extremo y que por tanto tendrán que probar con la protonterapia, que ya ha dado resultados satisfactorios en casos similares. Ahora toca pasar este impás de días con la tranquilidad de una próxima oportunidad si es necesaria.

Chute de alegría malaguista

Esa espera se está haciendo más amena gracias a gestos tan señalados y emocionantes como el que les brindó este pasado martes desde el Málaga. Desde el club, se volcaron con Cristian, también muy futbolero. Las plantillas de los equipos masculino y femenino lo recibieron en sus distintos lugares de entrenamientos para darle su cariño y mostrale algún gesto de complicidad.

Primero estuvo en las instalaciones de la Federación Malagueña junto a las componentes del Málaga femenino y posteriormente en el estadio Ciudad de Málaga con el primer equipo masculino. Allí saludó a las jugadoras y jugadores, así como a la responsable de la cantera, Hamyan Al-Thani. Recibió varios regalos en forma de juguetes, un balón y camiseta del Málaga incluida. Entre lo más preciado, los guantes entregados por el portero Munir.