La lucha de Cristian, un malagueño de siete años que sufre un tumor de tronco encefálico Cristian, junto a su madre, Noelia Rubio, y un amigo de la familia, Fali Arjona, ayer en SUR, dieron a conocer su caso. / Ñito Salas El nombre técnico es GIBG (Glioma Difuso Intrínseco de Troncoencéfalo) y es de «casi imposible» operación y su esperanza es la protonterapia BORJA GUTIÉRREZ Martes, 27 agosto 2019, 01:02

A Cristian no le gusta perder. Se ofusca cuando no le va bien en el 'Fornite'. Es tímido para las fotos pero suelto y travieso cuando no le apunta el objetivo. Tiene mucha personalidad y fuerza a pesar de sus siete años y las circunstancias. Apenas aguanta quieto en la silla gracias al móvil que su madre le dosifica. Para Noelia Rubio están siendo meses muy intensos. A finales de mayo, a su hijo le diagnosticaron un tumor de tronco encefálico muy avanzado de grado 4. El máximo es 5. El nombre técnico es GIBG (Glioma Difuso Intrínseco de Troncoencéfalo).

«Fue después de una actividad del colegio. A Cristian le gusta bailar y participó en un ballet sobre la película 'Coco'. Se disfrazó y le pintamos la cara. Al terminar se quejó de que le picaba mucho el ojo y fuimos al centro de salud. Ahí le recetaron unas gotas porque en principio pensaron que fue una reacción a la pintura, pero al cabo de una semana le ví que su ojo se movía de forma rara y lo llevé directo al hospital. Tras un TAC de imagen me llevé la noticia por los cuatro especialistas del Materno», relata Rubio, que derrocha energía y positivismo. No quiere hacer caso a la rotundidad del parte médico que le resumieron: «No le podemos operar y le quedan sobre siete meses de vida». Muy duro. La reacción fue movilizarse en redes sociales. Poner su caso en manos de cuantas más personas mejor. Y ahí entra en escena Fali Arjona, amigo de la familia.

Cristian juega con el móvil mientras su madre explica los detalles en la visita a SUR. / Ñito Salas

«Dejamos claro que no pedimos dinero porque no sabemos la solución definitiva. Queremos repercusión para tener segundas opiniones y estudios que den solución en Cristian y en el resto de niños que lo puedan sufrir», zanja. Viven sobre una montaña rusa de emociones tras la gran respuesta de seguidores.

Permanece estable tras la última sesión de radioterapia y gracias a una válvula en la cabeza

No paran de recibir mensajes de apoyo, testimonios de casos parecidos y personas de renombre que han compartido en sus perfiles el caso bajo el lema 'Todos con Cristian'. El más decidido ha sido el mensaje de Miguel Ángel Rodríguez 'El Sevilla', líder del grupo 'Mojinos Escozíos'. «Ha supuesto un empujón tremendo», valora Arjona.

Protones, una oportunidad

El último paso fue la visita el pasado fin de semana al Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid. «No hemos sacado mucho más en claro, coinciden en el riesgo que supone una operación», explican. Actuar con cirugía es «casi imposible», se necesita una precisión que no está al alcance del humano. Su tumor se ha desarrollado en el punto donde confluyen las terminaciones nerviosas del cuerpo y un mínimo trastorno puede terminar en tetraplejia o en peor aún. Por eso los especialistas coinciden en la imposibilidad de acceder. La única herramienta a mano ahora mismo es la radioterapia convencional, y también es un riesgo con poco rendimiento.

«Hemos visitado a expertos como el doctor Hernán Cortés, referencia en la medicina oncológica y que trato el caso por ejemplo del niño británico Ashya King. Coinciden en que una opción es la protonterapia. Es decir, un tratamiento con protones que multiplica la precisión a la hora de incidir sobre el tumor», cuentan casi de memoria. Ya lo tienen trillado. Igual que el posterior resoplido: «En España hay dos máquinas de ese tipo que sepamos, una en Madrid y otra en Navarra. Pero ninguna está en funcionamiento aún y nos dicen que no pueden acelerar su instalación; se espera para 2020».

Aun así está la opción del extranjero y su madre «paga y se sacrifica por lo que sea». De hecho ya han recibido algunas propuestas. Pero de momento van a esperar hasta principios de septiembre, donde tendrán más pruebas con una resonancia. Ahí decidirán. Cristian de momento se encuentra estable tras la última de las doce sesiones de radioterapia que ha tenido y gracias a una válvula instalada en su cabeza que drena el líquido del tumor. La lucha sigue.