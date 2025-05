Málaga cambia la fórmula para poder entrar en un sorteo de VPO y hará convocatorias específicas

Jesús Hinojosa Málaga Jueves, 29 de mayo 2025, 00:18 Comenta Compartir

En plena carestía de VPO, y ante las crecientes dificultades para poder acceder a una vivienda en Málaga por la escalada de los precios tanto de la venta como del alquiler, son muchos los malagueños que no pierden la esperanza de verse afortunados por el azar y conseguir un piso protegido en los sorteos que realizan el Ayuntamiento de la capital y promotores privados. Sin embargo, ya no basta con estar apuntado en el registro de demandantes de VPO que gestiona el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV).

Según ha podido conocer SUR, para la adjudicación de las viviendas protegidas que construye el Consistorio se llevarán a cabo convocatorias específicas para cada una de las promociones que realiza, lo que obligará a los interesados en participar en el sorteo para ser adjudicatario de una VPO municipal a estar atentos a las ofertas que se difundan por parte del Ayuntamiento, para lo que se publican en la web del IMV.

Así lo ha confirmado el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, quien ha argumentado que, de este modo, se consigue recabar un número de aspirantes más ajustado a la realidad, y que conocen de antemano las condiciones que tienen que cumplir para ser adjudicatarios de una VPO. «En los próximos sorteos abriremos convocatorias específicas para cada promoción, y haremos el sorteo entre quienes se presenten a esas convocatorias», ha señalado Pomares, quien ha recordado que así lo permiten los cambios normativos aprobados por la Junta para favorecer la promoción de VPO.

De este modo, el Consistorio se suma a la línea seguida por las últimas ofertas de viviendas protegida de promotoras, como la que llevó a cabo la fundación cordobesa Vimpyca para su primer proyecto de VPO en Distrito Zeta: el residencial Orion, que contará con 111 pisos que parten desde 164.373 euros (IVA incluido) para una vivienda de un dormitorio. Vimpyca realizó una convocatoria específica para llevar a cabo el sorteo de estas viviendas y recabó un total de 4.553 solicitudes, de las que ya ha seleccionado al azar los adjudicatarios de los pisos en primera instancia más una lista de suplentes.

La demora de las constructoras retrasa la adjudicación de 407 pisos de alquiler al oeste del campus de Teatinos

De esta forma actuará el Ayuntamiento en los próximos sorteos, que serán para adjudicar las 407 viviendas protegidas de alquiler que construye en las parcelas ubicadas al oeste del campus de Teatinos. En esta zona ya sorteó a finales del año pasado un primer proyecto de 69 pisos, para lo que extrajo del registro de demandantes los candidatos que reunían en principio las condiciones para acceder a estas viviendas. Esa selección inicial arrojó un total de 7.528 aspirantes de los que un programa informático eligió al azar los adjudicatarios y los suplentes.

Posteriormente, los empleados del IMV se ponen en contacto con las personas seleccionadas para comprobar que cumplen los requisitos para acceder al alquiler de estos pisos. Según fuentes consultadas, la falta de actualización de los datos de estas personas en el registro de demandantes, en el que se apuntaron años atrás, hace que finalmente muchas de ellas no puedan ser adjudicatarias de las viviendas. De ahí que los responsables del IMV hayan decidido realizar convocatorias específicas para cada promoción, a las que tendrán que apuntarse los interesados que, no obstante, tendrán que cumplir con el requisito de estar inscritos en el registro de solicitantes, ya que las condiciones para poder optar a las viviendas no cambian.

La pregunta que se hacen los aspirantes a una VPO es cuándo se abrirán las siguientes convocatorias. La previsión del Ayuntamiento es que este verano pueda activarse la siguiente, para una promoción de otros 70 pisos de alquiler en el sector de la Universidad. Y a finales de año podría convocarse la oferta para un total de 253 viviendas repartidas en dos parcelas, en esta misma zona. Los interesados tendrán que estar atentos a la web del IMV. Los planes iniciales del equipo de gobierno eran haber sorteado ya estas viviendas, pero la demora de las constructoras que acometen las obras no lo ha hecho posible, ya que, al ser pisos en alquiler (con una renta máxima de 550 euros al mes), la selección de adjudicatarios no se realiza hasta que los trabajos están próximos a terminar.

Asimismo, ha surgido el inconveniente de que ha sido necesario incrementar el suministro de electricidad previsto inicialmente para este nuevo sector, lo que requiere cambios en las infraestructuras de energía. Esto va a demorar a finales de año la entrega de las primeras 69 viviendas que se sortearon el pasado noviembre.