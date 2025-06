Fallece Alba, la 'antistripper' de El Palo que revolucionó las despedidas de soltero en Málaga

Alberto Gómez Sábado, 7 de junio 2025, 19:26 Comenta Compartir

De pequeña sufrió acoso escolar. La llamaban «gorda», le reventaban el batido en la mochila. Le pegaban. Con doce años pidió ayuda a la policía. Nadie le hacía caso. Un día se plantó y convirtió todas aquellas agresiones en su propio escudo: «Pensé 'De mí no se cachondea nadie más. Empecé a hacerme fuerte. Yo soy única. Strippers altas, delgadas y llenas de silicona hay un montón'». Así se convirtió en Chica Latina, Alba la de El Palo, la 'antistripper' que revolucionó las despedidas de soltero en Málaga. Hoy su familia ha comunicado su fallecimiento en su cuenta de Instagram.

Su trabajo como stripper empezó como una broma en la despedida de soltero de un amigo, hace más de una década. «En vez de contratar a la típica tía despampanante me llevaron a mí, de cachondeo», contó a SUR. Sin llegar al metro y medio de estatura, Alba Prieto hizo de su físico un modo de vida. Varias agencias ofrecieron durante años sus servicios como «antistripper». Introdujo en España el esposado en las despedidas, consistente en encadenarse al novio durante toda la noche. Pero bajo la capa más superficial de su trabajo –«Se parten de risa conmigo, lo recuerdan toda la vida»– escondía una historia de acoso, agresiones, machismo y desamparo institucional.

Tenía 39 años y vivió buena parte de su vida en El Palo, donde durante años llegó a hacerse tan popular que apenas podía andar unos pasos sin que la parasen. Su aparición en programas de televisión como 'Sálvame', 'Callejeros' o 'El diario de Patricia' disparó su popularidad y facilitó que recibiese una lluvia de ofertas para realizar esposados por todo el país. No todo era tan bonito como parecía. En Los Álamos le pegaron una paliza que le lesionó la córnea, un problema que arrastró el resto de su vida y que se sumó a su maltrecha salud. En otra despedida le destrozaron la muñeca.

La moda pasó y el teléfono dejó de sonar. Alba llegó a vivir de okupa en Carretera de Cádiz, a recoger tapones de botella como forma de ganarse la vida. «Me han llamado gorda y enana muchas veces. No me molesta que giren la cabeza cuando paso cerca. La cruz tatuada en el pecho me la hice porque me gusta que me miren. Así hago notar que soy una persona diferente». En el cuello se tatuó unas esposas, orgullosa de haber introducido el encadenamiento en las despedidas de soltero.

Su cuerpo será velado en el tanatorio municipal de Antequera y la misa se celebrará este domingo a las once de la mañana.