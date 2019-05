Eduardo Zorilla: «Estamos dispuestos a sacrificarnos para que Cs apoye un cambio en la ciudad» Eduardo Zorrilla. / Salvador Salas El cabeza de lista de Adelante Málaga, «insatisfecho» por sus resultados y por «la falta de responsabilidad de Málaga Ahora, que ha provocado un desperdicio en los votos de izquierda» ANA PÉREZ-BRYAN Lunes, 27 mayo 2019, 12:41

El cabeza de lista de Adelante Málaga (la confluencia que en Málaga capital ha sumado la fuerza de Podemos e IU), Eduardo Zorrilla, ha hecho esta mañana balance de los resultados electorales mostrando su «insatisfacción» por no haber llegado al objetivo principal de la coalición en el Ayuntamiento de Málaga, que era «sumar lo suficiente desde la izquierda para provocar un cambio en la ciudad». Con sus tres concejales y los 12 del PSOE no suman la mayoría absoluta necesaria (está en 16), por eso su mirada se ha vuelto esta mañana al cuatro partido en liza, Cs, cuyos dos concejales son fundamentales para inclinar la balanza de un lado o de otro.

A pesar de que el alcalde, Francisco de la Torre, ya ofrecía ayer abiertamente a la lista que encabeza Juan Cassá entrar a formar parte de un gobierno de coalición, el líder de Adelante Málaga tiene otra opción en este juego de fuerzas: que Cs y ellos apoyen un gobierno encabezado por los socialistas. A pesar de que la estrategia es compleja por la distancia ideológica entre Cs y Adelante Málaga, Zorilla ha insistido esta mañana en que ellos estarían dispuestos «a sacrificarse para que Cs dé ese apoyo». «La opción no es la de un gobierno en el que participemos nosotros, sino que uno y otro apoyáramos desde fuera», ha destacado el líder de Adelante Málaga empleando un un símil que termina por dibujar su estrategia de cambio: «La puerta para ese cambio tiene dos llaves. Una es la de Cs y otra la nuestra». Por eso, Zorrilla ha vuelto a pedir esta mañana a Cassá «coherencia» y «fidelidad a su palabra» para que no preste su apoyo al PP, toda vez que el líder del partido naranja se comprometió a no llegar a acuerdos con partidos «que tengan investigados en sus filas y el PP los tiene», ha destacado el líder de izquierdas en referencia a Francisco Pomares. El cabeza de lista de Adelante Málaga ya se ha puesto en contacto vía WhatsApp con el de Cs, y Cassá le ha emplazado a un encuentro «esta semana».

Sobre sus propios resultados, Zorrilla ha celebrado que han pasado «de quinta a tercera fuerza en el salón de plenos»; no obstante se muestra insatisfecho «porque no se ha podido alcanzar ese cambio que queríamos y porque nuestras expectativas de concejales eran más amplias». En este sentido, se ha mostrado muy crítico con la «falta de responsabilidad y de visión política» que a su juicio ha tenido Málaga Ahora (la candidatura municipalista que en la pasada legislatura recibió el apoyo de Podemos y que en esta ocasión se ha presentado como marca independiente, aunque se han quedado sin representación). «Que no hayan permitido la confluenciaha hecho que se hayan perdido 5.000 votos de izquierdas en la capital», se ha quejado Zorrilla, convencido de que con esa cantidad de apoyos «hubiéramos conseguido el cambio» y denunciando que «han preferido mantener el chiringuito en lugar de construir una verdadera alternativa».