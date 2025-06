Día de la bici: Málaga se sube a las dos ruedas

Susana Zamora Domingo, 1 de junio 2025, 13:27 | Actualizado 13:49h. Comenta Compartir

Bajo un sol radiante, un cielo raso y una temperatura de 26 grados se ha celebrado este domingo la decimooctava edición del Día de la Bici, que vuelve a Málaga tras seis años sin convocarse impulsada por el área de Deportes del Ayuntamiento, la Fundación Unicaja y El Corte Inglés, que han valorado positivamente la participación de un millar de personas. «La respuesta ha sido muy buena; nunca se había hecho previa inscripción y con la cobertura de un seguro creemos que ha podido animar a la gente. Además, hay muchos más participantes que se han unido espontáneamente», expresaba el delegado regional de Comunicación de El Corte Inglés, Eduardo Barrero, minutos después de la salida desde el Paseo del Parque pasadas las diez de la mañana.

Lo ha hecho con un leve retraso, pues la marcha ciclista ha esperado a que se sumara el alcalde Francisco de la Torre. Acompañado por la portavoz popular Elisa Pérez de Siles y la concejala de Movilidad Trinidad Hernández, el regidor ha llegado con una bici de color aguamarina y ya preparado con casco y dos sujetapantalones, pues vestía ropa de calle (pantalones chinos y camisa de manga larga). Preguntado si haría el recorrido completo de 12 kilómetros (se ha celebrado otro en paralelo de 5,5 kilómetros), De la Torre no lo ha dudado: «Claro que sí, por Dios». Mostró asimismo su «ilusión» con participar en un «recorrido muy bonito» y animó a todos a disfrutar del día, que a esas horas ya prometía ser caluroso.

Con seis premios (unas bicicletas), a repartir entre los participantes con las mejores bicis y los disfraces más originales, esta carrera no competitiva contaba con el aliciente necesario para que las mellizas Laura y Verónica Aragón se inscribiesen. Ambas tienen un puesto de artesanía en el Muelle Uno y a las dos les encantan las manualidades. «Debe venir de familia, porque mi padre es un manitas». Así que estas últimas semanas se han hecho dos disfraces: Laura vestía de caja de lápices de colores y su hermana Verónica, de árbol encantado. No son nuevas ni en la carrera ni en optar a los premios. Echaban en falta este día de la bici, pues ya en 2016, Verónica ganó el premio al mejor disfraz, que en aquella ocasión era de plato de espaguetis, y en 2017 lo hizo su melliza enfundada en un cartucho de palomitas de maíz.

Ampliar Las mellizas Laura y Verónica Aragón, dos de las participantes que se animaron a disfrazarse: una de caja de lápices de colores y su hermana de árbol encantado. Salvador Salas

Amantes de la bicicleta no solo echaban de menos estas jornadas lúdicas, sino también las bicis de alquiler que antes había repartidas por toda la ciudad. «Yo las cogía en la puerta de mi casa y me dejaba cerca de mi trabajo. Es una pena que las hayan quitado, porque no me atrevo a dejar la mía en la calle para que me la roben», lamentaba Laura.

La jornada invitaba a los ciclistas a disfrutar de la bici en una ciudad para ellos solos. Un privilegio pocas veces al alcance. Esa ha sido la motivación de Ana Santana, que ha acudido con su hijo Álvaro de 9 años y su pequeña Carlota, que con tan solo 4 años la llevaba su madre en una sillita portabebés. «No me planteo en el día a día desplazarme en bicicleta porque no tengo buena conexión de carriles bicis desde el Limonar, pero sí disfrutar hoy con mis hijos de una ciudad que está para nosotros».

Disfrutar. Ese fue el deseo más repetido en esta jornada, donde Andri Kokja, ucraniano de 20 años, aprecia poder moverse en bici por Málaga desde que llegó hace un año a España. Hoy aspiraba con su tuneada bicicleta a uno de los premios, que se entregaron en el Paseo del Parque una vez que ambas carreras se unificaron tras recorridos diferentes.

El itinerario de 12 kilómetros partió desde el Paseo del Parque (Ayuntamiento) y siguió hacia la Alameda Principal, avenida Andalucía (frente a El Corte Inglés), avenida de la Aurora, calle Conde de Guadalhorce, avenida José Ortega y Gasset, avenida María Zambrano, avenida del Doctor Manuel Domínguez, avenida Jorge Luis Borges, calle Cómpeta, avenida Obispo Ángel Herrera Oria, calle Hilera, calle Compositor Lehmberg Ruiz, calle Hilera, Puente de la Esperanza, calle Prim, calle Atarazanas, calle Puerta del mar, Alameda principal (sentido este) hasta el Paseo del Parque (a la altura del Ayuntamiento).

La segunda marcha, dirigida a ciclistas principiantes, niños o familias, ofreció un recorrido más corto, con salida en el campus de la Universidad de Málaga. El circuito fue por Bulevar Louis Pasteur (aparcamiento de la UMA Frente a la Facultad de Derecho), avenida Doctor Manuel Domínguez, avenida Jorge Luis Borges, calle Cómpeta, avenida Obispo Ángel Herrera Oria, calle Hilera, calle Compositor Lehmberg Ruiz, calle Hilera, Puente de la Esperanza, calle Prim, calle Atarazanas, calle Puerta del mar, Alameda principal (sentido este) y Paseo del Parque (a la altura del Ayuntamiento).