Imagen de los trabajos en el humedal de la Desembocadura del Guadalhorce. Salvador Salas

La Desembocadura del Guadalhorce será «más amable» para las aves: empiezan los trabajos

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente actúa, desde el mes pasado, en los humedales para agrandar lagunas, crear islotes y suavizar las pendientes de las orillas en las que anidan y se refugian muchas especies vulnerables y protegidas

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:19

El Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce ha sido, en apenas treinta meses, objeto de dos importantes intervenciones por la parte de la Consejería ... de Sostenibilidad y Medio Ambiente para impulsar la conservación de la integración ecológica de los humedales y de las poblaciones de aves acuáticas. La primera culminó el pasado mes de marzo, tras comenzar en 2023, y la segunda empezó hace apenas un mes y se extenderá durante ocho más. Excavadoras y camiones trabajan ya en la zona, aunque según fuentes de la Junta, se van a intentar acortar los plazos, «acelerarlos». El fin de esta actuación es hacer más amable el paraje para las numerosas aves, muchas vulnerables y protegidas, que anidan, se reproducen, descansan y se refugian en las lagunas y los islotes de este enclave.

