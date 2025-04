A los 75 descubriendo la IA: «¡Me explica las recetas como una persona!»

Cristina Pinto Jueves, 3 de abril 2025, 17:07 Comenta Compartir

La inteligencia artificial puede unir a mayores y jóvenes. Y puede sorprender a ambos. Ana Martos, malagueña de 75 años, acaba de descubrir un mundo ... nuevo: «Al principio no me gustaba el mundo de la IA, pero ahora me doy cuenta de lo útil que es. Puedo consultar recetas, ¡y me las explica como si fuera una persona!», detalla. Ella ha sido una de las participantes del taller 'Conectados con IA: Aprendiendo entre generaciones', que se ha impartido este jueves dentro de la II Semana de la Innovación del Centro InnoSocial Málaga ODS del área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento que dinamiza la asociación Arrabal-AID. Ana Martos es una de las asistentes mayores del Punto Vuela Ciudad Jardín, que ha interactuado con jóvenes de 4º de ESO del IES Puerta Oscura.

En este taller han trabajado los grupos de jóvenes y mayores aprendiendo el marco teórico, modelos de entrenamiento, aplicaciones y casos de uso de la inteligencia artificial, además de los beneficios que puede aportar en la vida diaria. «No lo veía práctico para personas mayores, pero ahora he aprendido mucho, puedo mirar de todo con esto. Estoy muy contenta con lo que he descubierto», puntualiza Ana Martos. Este grupo intergeneracional también ha descubierto Gaia Sense, una aplicación estructurada mediante IA para facilitar el cuidado de flores y plantas, actividad que han podido desarrollar gracias al apoyo del campus de programación 42 Málaga de Fundación Telefónica. La jornada se complementó con un taller de edición y creación de vídeos musicales a través de inteligencia artificial en colaboración con el Punto Vuela Cruz Verde. Didáctico y divertido Desde Arrabal-AID, la técnica de innovación social, Rocío Capilla, valora la Semana de Innovación como una vía para transformar la sociedad. «Pretende contribuir de forma amena, didáctica y divertida a implementar entre distintas generaciones la conocida como 'Sociedad de la Información y el Conocimiento', animando a la creación de contenidos digitales y el desarrollo de ideas innovadoras que redunden en una mejora de la calidad de vida», concreta. La actividad 'Conectados con IA: Aprendiendo entre generaciones' ha sido el acto central de la segunda edición de la Semana de la Innovación con la Ciberseguridad e Inteligencia Artificial'. Pero estos días anteriores se han celebrado otros talleres y actividades como 'Código seguro: hackea el conocimiento', en el que se enseñó como navegar con Internet con la máxima protección configurando los dispositivos de manera segura y privada. Esta sesión de ciberseguridad la presentó la directora general del área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga, Isabel Pascual Villamor. También se completó con una sesión dinámica con 25 niños y niñas de 1º de ESO del IES Nuestra Señora de la Victoria. La Semana de la Innovación, con el sobrenombre en esta edición 'Conectando Generaciones' ha sido una oportunidad para acercar la innovación social y tecnológica a menores, jóvenes y mayores de 65 años. Este espacio se ha ideado con la colaboración de los Puntos Vuela Algatocín, Cruz Verde y Ciudad Jardín.

