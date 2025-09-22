Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los descendientes de Reding visitan Málaga por primera vez

Participaron en el homenaje anual que organiza la Asociación «Teodoro Reding» y ha podido conocer distintos rincones de la ciudad relacionados con su antepasado.

SUR

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:14

En 1802 un suizo llegaba a Málaga dejando su huella para siempre. Se trataba de Theodor Reding, que, alistado en el Ejército español desde los ... catorce años y con varias cicatrices de guerra, entraba en la ciudad como general y jefe del tercer regimiento español de suizos, destinado por el rey a la capital de la hoy llamada Costa del Sol para protegerla. Entonces no se imaginaría que en 1803 y 1804 viviría una horrible epidemia de fiebre amarilla que acabó con la vida de 186 de sus soldados en el intento de contenerla; que en 1806 se le confiaría el gobierno de la región malacitana, desde el que planificó y acometió múltiples acciones para mejorar la vida de los malagueños; y que en 1808, en el plano militar, se convertiría en el primer vencedor de un cuerpo de ejército de Napoleón en batalla campal.

