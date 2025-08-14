¿Qué días y festivos abren las tiendas en la feria de Málaga de este año?

Llega la feria de Málaga y con ella los bailes, fiesta y diversión continua durante ocho días, dos de los cuales son festivos. Además de ... disfrutar en el Centro y el recinto de Cortijo de Torres, ¿se puede ir también de compras durante esta semana?

La respuesta, en esta ocasión, no admite dudas, y es afirmativa. Esto se debe a que, por un lado, el viernes 15 (festividad de la Asunción de la Virgen) forma parte del calendario de 16 festivos con apertura autorizada este año en Málaga de acuerdo con la resolución del Consejo Andaluz del Comercio.

Además, se da la circunstancia de que hasta el próximo 30 de septiembre los comercios de Málaga capital y de once municipios costeros están catalogados como Zonas de Gran Afluencia Turística, lo que se traduce en que pueden abrir diariamente durante todo el verano. En esta situación se encuentran la capital de la Costa del Sol así como los establecimientos ubicados en los términos municipales de Algarrobo, Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas, Nerja, Rincón, Torremolinos y Vélez-Málaga.

De este modo, durante toda la feria se podrá ir de compras si se desea en la capital en los centros comerciales Larios Centro, Málaga Plaza, Rosaleda, Vialia Málaga-Estación María Zambrano, Los Patios, Plaza Mayor y McArthurGlen Designer Outlet Málaga, y el parque comercial Málaga Nostrum. También atenderán al público El Corte Inglés, Ikea, Carrefour, Leroy Merlin, Conforama, Verdecora y Muelle Uno. Por su parte, los comercios que cuentan con una superficie inferior a los 300 metros, tienen potestad para decidir si abren en estos días especiales o no, como sucede a lo largo de todo el año. Asimismo, numerosos locales enclavados en el Centro optan por no atender al público por las tardes ya que las calles están mayoritariamente tomadas por la feria.

En la provincia, también podrán levantar la persiana el viernes 15 los centros comerciales Miramar (Fuengirola), Rincón de la Victoria, Puerto Marina Shopping en Benalmádena, los centros de El Corte Inglés de Mijas y Marbella, La Trocha (Coín), La Verónica (Antequera), La Cañada (Marbella), El Ingenio (Vélez-Málaga) y Centro Comercial CostasolCentro (Torremolinos).

El martes 19 lo harán igualmente como un día normal, ya que sólo es festivo en la capital puesto que es cuando se conmemora la incorporación de la ciudad a la Corona de Castilla, que tuvo lugar el 19 de agosto de 1487.