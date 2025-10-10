Cortes de tráfico previstos durante el puente del Pilar en la capital de Málaga

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, informa de los eventos que afectarán al tráfico durante el puente del Pilar en la ... capital malagueña.

Sábado 11 de octubre

- Ocupación de la vía en la calle Periodista Juan Antonio Rando, en horario de 7.45 a 9.00 horas, por operaciones de izado. Se cortará el tráfico en el tramo comprendido entre calle José Arévalo Baca y Carretera de Coín. También se realizarán cortes auxiliares en la intersección con calle Doctor Ramos Acosta, en la calle José Arévalo Baca a la altura del número 9 y en la calle Alfonso de la Torre Marín desde su intersección con calle Maestro Flecan.

- Procesión de Gloria, a partir de las 17.30 horas, con el siguiente recorrido: Parroquia de las Angustias, plaza de la Iglesia, avenida Juan Sebastián Elcano, avenida de la Estación, Ortega Munilla, Miguel Moya, Mar, Practicante Fernández Alcolea, Padre Lerchundi, avenida Salvador Allende, plaza Nuestra Señora del Rosario, Pintor Dámaso Ruano, Practicante Fernández Alcolea, Padre Lerchundi, Jurado de Parra, Carlos Frontaura, Pérez Zúñiga, Almería, Aljofaina, Antofagasta, Padre Arnáiz, plaza del Arroyo, Fuente de Leganitos, Montiel, Real, avenida Juan Sebastián Elcano y plaza de la Iglesia.

Domingo 12 de octubre

- Procesión Rosario de la Aurora de la Hermandad Mediadora, a partir de las 9.45 horas, con el siguiente recorrido: Parroquia San Patricio, avenida Sor Teresa Prat, Soldado Muñoz Cañero, Rute, avenida de la Paloma, Francisco Ballesteros, Manuel Assiego Codes, Emilio Prados, Lepanto, Manuel Altolaguirre, Ildefonso Marzo, Emilio Prados, Manuel Assiego Codes, Teniente Fernández Nespral, Vicente Aleixandre, Jorge Guillén, Isla Cristina, Abogado Federico Orellana Toledano, Eduardo Marquina, Carpio, Osorio, Lasso de la Vega, Eduardo Marquina, Carpio, La Hoz y Parroquia San Patricio.

Lunes 13 de octubre

- Ocupación de la vía en Alameda de Capuchinos, en horario de 7.30 a 17.30 horas, por operaciones de carga y descarga. Se ocupará la zona de estacionamiento y parte de la calzada en el margen derecho a la altura del número 14.

- Traslado de Nuestra Señora del Sol, a partir de las 20.30 horas, con el siguiente recorrido: Santuario de la Victoria, Amargura, plaza de la Victoria y Parroquia de San Lázaro.