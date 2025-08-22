Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la Virgen de la Victoria en salida procesional.

Estos son los cortes de tráfico previsto este domingo por el traslado de la Virgen de la Victoria

SUR

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:27

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, informa de las afectaciones a la movilidad para este domingo, 24 de agosto, por el ... traslado de la imagen de Santa María de la Victoria, desde las 8.00 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estabilizado el incendio forestal de Monda
  2. 2 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025
  3. 3 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  4. 4 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  5. 5 Nueva caseta cerrada por impedir el acceso libre y gratuito: la quinta desde que comenzó la Feria de Málaga
  6. 6 Varios aterrizajes frustrados en el aeropuerto de Málaga por la presencia de un ave herida en la pista
  7. 7 El SEPE busca a más de 2.000 administrativos para trabajar por toda España
  8. 8 Ladrones de guante blanco: investigan un asalto a un chalé en El Candado
  9. 9 El Ayuntamiento de Málaga abre el plazo para solicitar una subvención de hasta 500 euros por el uso del taxi adaptado
  10. 10 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estos son los cortes de tráfico previsto este domingo por el traslado de la Virgen de la Victoria

Estos son los cortes de tráfico previsto este domingo por el traslado de la Virgen de la Victoria