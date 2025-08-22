Estos son los cortes de tráfico previsto este domingo por el traslado de la Virgen de la Victoria
SUR
Viernes, 22 de agosto 2025, 12:27
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, informa de las afectaciones a la movilidad para este domingo, 24 de agosto, por el ... traslado de la imagen de Santa María de la Victoria, desde las 8.00 horas.
El recorrido será el siguiente: Compás de la Victoria, plaza de la Victoria, Lagunillas, Cobertizo del Conde, Huerto del Conde, plaza de la Merced, Granada, San Agustín, Patio de los Naranjos y llegada a la Catedral.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.