El Paseo del Parque, cerrado al tráfico el domingo

Con motivo de las actividades de la Semana Europea de la Movilidad, el Paseo del Parque de Málaga permanecerá cerrado al tráfico este domingo. Además, ... durante el fin de semana habrá más cambios en la circulación, según informa el Ayuntamiento.

Sábado 19

- 40.ª Subida Fuente La Reina. Desde las 10:00 horas, con el siguiente recorrido: plaza de John F. Kennedy, avenida Jacinto Benavente, avenida Santiago Ramón y Cajal, avenida Jorge Silvela, Marqués de Cádiz, Pérez de Castro, San Félix Cantalicio, Plaza Capuchinos, Alameda Capuchinos, Plaza de Olletas, Camino del Colmenar hasta el número 32, lugar donde dará comienzo, a las 10:15 horas, el tramo cronometrado de la prueba; recorrido por la A-7000 hasta llegar al Puerto del León.

- Salida procesional de Nuestra Señora de las Mercedes. Desde las 18:00 horas, con el siguiente recorrido: parroquia Visitación de María, Guadalquivirejo, Chaparral, Salino, Tarajal, Aljaima, Chaparral, Nemoroso, Nereida, Guadalquivirejo y parroquia Visitación de María.

- Rosario Vespertino Nuestra Señora de los Dolores. Desde las 20:00 horas, con el siguiente recorrido: parroquia Nuestra Señora de los Dolores, Lope de Rueda, Manuel Rodríguez Rodríguez, Ciruelos, Jesús de la Sentencia, Forja, Lara Castañeda, Lope de Rueda, parroquia Nuestra Señora de los Dolores.

Domingo 21

- Rosario de la Aurora Cofradía Misericordia. Desde las 8:00 horas, con el siguiente recorrido: parroquia Nuestra Señora del Carmen, Plaza Toros Vieja, Peregrino, Medellín, Ancha del Carmen y parroquia Nuestra Señora del Carmen.

- Corte al tráfico rodado del Paseo del Parque. Desde las 8:30 horas hasta las 14:30 horas, con motivo de las actividades de la celebración del 'Día sin coche', en el marco de la Semana Europea de la Movilidad.