Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cortes y desvíos de tráfico para este fin de semana en Málaga

El Ayuntamiento detalla que hay cambios para este viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de septiembre

SUR

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:02

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, ha detallado que están previstos cortes y desvíos de tráfico en la capital para este ... fin de semana debido a distintos actos y procesiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga y Rincón de la Victoria plantean siete medidas para acabar con los atascos en la autovía
  2. 2 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  3. 3 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  4. 4 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  5. 5 Vía libre a los pisos en Callejones del Perchel: retoman los derribos tras dos últimos desalojos
  6. 6 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  7. 7 Fundación Unicaja refuerza su músculo social: invertirá en más empresas y construirá VPO
  8. 8 Boquerones, camperos y velas en un fin de semana con muchas ferias en la provincia de Málaga
  9. 9 El primer premio de la Lotería Nacional, vendido en Málaga
  10. 10

    Cambio radical en Lagunillas: empiezan las obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cortes y desvíos de tráfico para este fin de semana en Málaga

Cortes y desvíos de tráfico para este fin de semana en Málaga