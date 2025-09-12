Cortes y desvíos de tráfico para este fin de semana en Málaga
El Ayuntamiento detalla que hay cambios para este viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de septiembre
SUR
Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:02
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, ha detallado que están previstos cortes y desvíos de tráfico en la capital para este ... fin de semana debido a distintos actos y procesiones.
-
Viernes 12 de septiembre
- Romería Nuestra Señora de la Alegría, a partir de las 19.00 horas, con el siguiente recorrido de ida: plaza de Capuchinos, Eduardo Domínguez Ávila, San Juan Bosco, Lorenza Correa, María Tubau, Emilio Thuiller, Camino Casabermeja y Parque Periurbano.
-
Sábado 13 de septiembre
- Procesión y actos de celebración de la toma de posesión del nuevo Obispo de Málaga, a partir de las 10.45 horas. Afectará a la circulación en calle Molina Lario a la altura de la plaza del Obispo.
- Rosario Vespertino María Santísima de la Buena Fe, desde las 20.30 horas, con el siguiente recorrido: placeta Compás de la Trinidad, Calzada de la Trinidad, avenida Barcelona, Barrera de la Trinidad, Lemus, Churruca, plaza Bailén, Pelayo, Cataluña, Natalia, Ecuador, Diego de Vergara, Bailén, Fernando Chirino, Monteleón y placeta Compás de la Trinidad.
-
Domingo 14 de septiembre
- Romería Nuestra Señora de la Alegría, a partir de las 18.00 horas, con el siguiente recorrido de vuelta: Parque Periurbano. Camino de la Concepción, puente de la autovía, Camino Casabermeja, Dolores Casini, Emilio Thuiller, María Tubau, Lorenza Correa, Emilio Díaz, Albéniz, San Juan Bosco, Eduardo Domínguez Ávila y plaza de Capuchinos.
- Procesión Dulce Nombre de María, a partir de las 18.00 horas, con el siguiente recorrido: Espacio, camino de Los Prados, Barlovento, Bachiller Palma, Babor, camino de Los Prados, Tarquina, Manga, Cofa, Eslora, Tarquina, camino de Los Prados, Teleman, Bruselas y Espacio.
