Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Consejo Sectorial de la Infancia y la Adolescencia, este jueves por la tarde, en el salón de plenos del Ayuntamiento. Marilú Báez

El consejo de la Infancia del Ayuntamiento de Málaga echa a andar con la vuelta al cole

Los menores, que participan como consejeros procedentes de 118 centros educativos, han abordado cuestiones como el bullying, la creación rutas más seguras a los centros educativos y espacios de ocio

SUR

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:21

El Ayuntamiento de Málaga ha dado este jueves por la tarde el pistoletazo de salida al Consejo Sectorial de la Infancia y la Adolescencia, que ... se ha reunido con motivo de la vuelta al cole. El encuentro, que se ha celebrado en el salón de plenos y ha sido presidido por el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, ha abordado cuestiones que les importan a los más pequeños de la casa como son vulneración de los derechos de la infancia y la adolescencia en los países en guerra, el bullying y ciberbullying, la creación de más rutas seguras a los centros educativos, el incremento de parques y jardines urbanos y cuestiones sobre movilidad, limpieza y espacios de ocio para adolescentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  2. 2 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  3. 3 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  4. 4 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  5. 5 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  6. 6 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  7. 7 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  8. 8 Los pasajeros del nuevo autobús exprés de Rincón de la Victoria-El Palo: «Es más cómodo»
  9. 9

    José Antonio Satué: «La Iglesia tiene el mejor mensaje del mundo, el amor, pero tenemos dificultades para transmitirlo»
  10. 10 Cervezas, moda y recreaciones históricas para disfrutar del fin de semana en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El consejo de la Infancia del Ayuntamiento de Málaga echa a andar con la vuelta al cole

El consejo de la Infancia del Ayuntamiento de Málaga echa a andar con la vuelta al cole