El consejo de la Infancia del Ayuntamiento de Málaga echa a andar con la vuelta al cole

El Ayuntamiento de Málaga ha dado este jueves por la tarde el pistoletazo de salida al Consejo Sectorial de la Infancia y la Adolescencia, que ... se ha reunido con motivo de la vuelta al cole. El encuentro, que se ha celebrado en el salón de plenos y ha sido presidido por el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, ha abordado cuestiones que les importan a los más pequeños de la casa como son vulneración de los derechos de la infancia y la adolescencia en los países en guerra, el bullying y ciberbullying, la creación de más rutas seguras a los centros educativos, el incremento de parques y jardines urbanos y cuestiones sobre movilidad, limpieza y espacios de ocio para adolescentes.

Este órgano municipal, que canaliza la participación de la ciudadanía menor de edad en la ciudad, viene funcionando desde 1996, y está formado por concejales de todos los grupos políticos municipales, además de instituciones y entidades que trabajan en este ámbito de la población y niños, niñas y adolescentes de los centros educativos. Por parte del movimiento asociativo, forman parte del Consejo las entidades que componen la Red de Asociaciones por la Participación Infantil y Adolescente: Animación Malacitana, Accem, Fundación Don Bosco, Nena Paine, AA. VV. Mangas Verdes, Fundación Héroes, Naim, Aldeas Infantiles, Arrabal, Amfremar, Infania, Incide y Fundación Hogar Abierto.

Actualmente son 413 los menores que participan como consejeros procedentes de los 118 centros educativos, que han formalizado su adhesión a la Red de Centros Escolares. Estos colegios e institutos colaboran con la promoción de la participación infantil, facilitando espacios para que niños, niñas y adolescentes puedan preparar las propuestas y demandas que elevan a las mesas de debate en todos los distritos. En este sentido, el 85% de las cuestiones son resueltas, según han indicado fuentes municipales. Además, se levanta acta de todas las reuniones, se hace seguimiento de lo que ha quedado pendiente de resolver o gestionar (5%) y, respecto a las que son competencia de otras administraciones (10%), son trasladadas a los distintos organismos responsables