El consejo de la Infancia del Ayuntamiento de Málaga echa a andar con la vuelta al cole
Los menores, que participan como consejeros procedentes de 118 centros educativos, han abordado cuestiones como el bullying, la creación rutas más seguras a los centros educativos y espacios de ocio
SUR
Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:21
El Ayuntamiento de Málaga ha dado este jueves por la tarde el pistoletazo de salida al Consejo Sectorial de la Infancia y la Adolescencia, que ... se ha reunido con motivo de la vuelta al cole. El encuentro, que se ha celebrado en el salón de plenos y ha sido presidido por el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, ha abordado cuestiones que les importan a los más pequeños de la casa como son vulneración de los derechos de la infancia y la adolescencia en los países en guerra, el bullying y ciberbullying, la creación de más rutas seguras a los centros educativos, el incremento de parques y jardines urbanos y cuestiones sobre movilidad, limpieza y espacios de ocio para adolescentes.
Este órgano municipal, que canaliza la participación de la ciudadanía menor de edad en la ciudad, viene funcionando desde 1996, y está formado por concejales de todos los grupos políticos municipales, además de instituciones y entidades que trabajan en este ámbito de la población y niños, niñas y adolescentes de los centros educativos. Por parte del movimiento asociativo, forman parte del Consejo las entidades que componen la Red de Asociaciones por la Participación Infantil y Adolescente: Animación Malacitana, Accem, Fundación Don Bosco, Nena Paine, AA. VV. Mangas Verdes, Fundación Héroes, Naim, Aldeas Infantiles, Arrabal, Amfremar, Infania, Incide y Fundación Hogar Abierto.
Actualmente son 413 los menores que participan como consejeros procedentes de los 118 centros educativos, que han formalizado su adhesión a la Red de Centros Escolares. Estos colegios e institutos colaboran con la promoción de la participación infantil, facilitando espacios para que niños, niñas y adolescentes puedan preparar las propuestas y demandas que elevan a las mesas de debate en todos los distritos. En este sentido, el 85% de las cuestiones son resueltas, según han indicado fuentes municipales. Además, se levanta acta de todas las reuniones, se hace seguimiento de lo que ha quedado pendiente de resolver o gestionar (5%) y, respecto a las que son competencia de otras administraciones (10%), son trasladadas a los distintos organismos responsables
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.