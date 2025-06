Orinar y beber alcohol en la vía pública, principales sanciones de la ordenanza de convivencia

Málaga tiene una ordenanza municipal para la garantía de la convivencia ciudadana y la protección del espacio urbano. Fue modificada en noviembre de 2023 para ... introducir elementos relativos al decoro y para controlar las despedidas de soltero. Curiosamente, ese campo aparece con sólo una sanción según los datos aportados por la Policía Local, que desglosa todas sus actuaciones contra comportamientos incívicos en la vía pública desde 2021, en blanco.

«El objetivo primordial de esta Ordenanza es el de preservar el espacio público como un lugar de encuentro, convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de las demás personas y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas, que enriquecen nuestra ciudad», indica la parte introductoria de la norma municipal.

Van decreciendo

La concejala de Con Málaga, Toni Morillas, ha preguntado por las actuaciones policiales en la ciudad. De la respuesta, se extraen varias conclusiones: 25.860 personas fueron multadas entre el 1 de enero de 2021 y el 6 de mayo de 2025. Son 13 multas diarias. O eso se infiere, porque la respuesta aclara, que el dato de la sanción final no es responsabilidad de la Policía, que se limita a hacer públicas el número de intervenciones.

Año a año han ido bajando estas intervenciones. Y esto es palpable. En 2021, fueron 9.013 actas; los dos años siguientes, en 6.410 y 6.061 respectivamente; el año pasado, cayeron hasta las 3.470, y, en lo que va de 2025, han sido 906.

El Centro

Es, así mismo, fácil de imaginar que es el distrito Centro el que copa el mayor número actuaciones policiales. Por centrarnos en el año pasado al completo, de las 3.470 intervenciones globales, 1.399 fueron en la zona histórica. Los distritos más sancionados a continuación son Cruz de Humilladero (863), Carretera de Cádiz (452), Bailén Miraflores (243), Este (123), Churriana (113), Ciudad Jardín (112), Palma-Palmilla (99), Teatinos (48), Puerto de la Torre (13) y Campanillas (5).

Consultando el año pasado y el distrito Centro, se obtiene una muestra representativa de qué comportamientos son los que más mueven a los agentes a intervenir. Con mucha diferencia, el mayor número de actas se levantó por realizar las necesidades en la vía pública (636 ocasiones). A ellas hay que unir otras 7 en caso de haberlo hecho en presencia de menores o contra un edificio público, protegido, etc. Las multas pueden ir desde los 300 euros en los primeros casos a los 750 en caso de menores o bien público.

El siguiente motivo de sanción es beber alcohol en la calle en zonas no autorizadas. Fueron 422 denuncias en el Centro durante el año pasado. Habría que añadir los 26 casos de menores que fueron sorprendidos por la Policía. Depende de la gravedad y las circunstancias, estas sanciones pueden ir de los 300 a los 750 euros.

Aparcacoches

El tercer capítulo más sancionado es el de los aparcacoches irregulares. Fueron propuestos para 84 multas.

Otro capítulo reseñable es del de ofrecer servicios de manera intimidatoria sin ser demandados. Fueron 50.

También hubo multas por no usar el líquido jabonoso para los orines de las mascotas (39); vender alcohol para consumo fuera del local y en áreas no autorizadas (26); bañarse o lavar en fuentes y estanques (22); alimentar animales abandonados o no domésticos en la vía pública (14); realizar pintadas (19); mantener sexo en la calle (11); arrojar colillas o restos de comida (4); realizar juegos que puedan poner en peligro la integridad de los demás usuarios (3); mover y arrancar papeleras y similares (3); arrojar basura desde el coche (2), u ofrecer servicios sexuales en la vía pública (1).

Críticas Con Málaga

«En la práctica incurre en una aplicación arbitraria e ineficiente, ya que no se cumple en muchos de sus artículos donde no hay suficientes sanciones o muy pocas, como es el caso de los botellones incontrolados, las conductas incívicas en el espacio público o las despedidas de soltero incívicas», ha lamentado la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas.

«En otros aspectos es una ordenanza injusta y tiene afán recaudatorio, siendo permisiva en algunos de los comportamientos que sanciona y estricta en otros, por ejemplo multando a mujeres en situación de prostitución que ejercen esa actividad en la calle pero no tanto a los clientes que solicitan esos 'servicios' y no sancionando a los proxenetas», ha continuado, al tiempo que considera que la aplicación tiene un «doble rasero». «Castiga la precariedad y no resuelve los problemas estructurales de la ciudad», ha subrayado.

Prostitución

Precisamente en relación a la prostitución, los datos globales en este quinquenio arrojan 444 sanciones por ofrecer servicios sexuales en la calle. En contraposición, los solicitantes de dichos servicios tan sólo acumulan 81 denuncias. La tendencia ha sido que desaparezcan prácticamente estos comportamientos en el Centro y, en cambio, se concentren fundamentalmente en el distrito de Churriana, al que, por ejemplo, corresponde el polígono Guadalhorce.

En cuanto a personas que hayan sido sorprendidas, también en cualquier distrito de la ciudad, realizando prácticas sexuales en la vía pública, el número de sanciones en estos cinco años alcanza las 176.