Comienza el plazo para optar al próximo proyecto de VPO en Málaga: estos son los requisitos

Los interesados en poder comprar una VPO en Málaga tienen una nueva oportunidad para conseguirlo, aunque todo dependerá de la suerte que tengan en un ... sorteo al que se prevé que aspiren miles de personas. Como avanzó SUR, la promotora aragonesa Coanfi ha abierto este lunes el plazo para optar a una de las 123 viviendas protegidas en venta que construirá en una parcela de la nueva urbanización de Distrito Zeta, al este de Intelhorce, cedida por el Ayuntamiento. El plazo está abierto hasta las diez de la mañana del próximo día 30.

En este proyecto, bautizado como Residencial Zoë, los pisos parten desde 175.890 euros (159.900 euros más IVA) para una vivienda de dos dormitorios, incluida plaza de garaje y trastero. Los pisos de tres dormitorios parten desde los 210.870 euros. La actuación contempla 94 viviendas de tres dormitorios, 24 de dos dormitorios, 3 adaptadas de dos dormitorios para personas con movilidad reducida, y dos adaptadas de tres dormitorios.

En su página web, la promotora informa de los requisitos para poder optar a uno de estos pisos: estar inscrito previamente en el registro de demandantes de vivienda protegida que gestiona el IMV, estar empadronado en Málaga capital y cumplir con el límite de ingresos salariales establecido para el régimen general de VPO, al que corresponden estas viviendas.

Requisitos salariales

Según lo establecido por normativa, para poder acceder a esta tipología de VPO, los aspirantes no pueden tener unos ingresos familiares superiores a 5,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que supone 46.200 euros brutos anuales. No obstante, ese límite de ingresos se amplía en función de unos coeficientes determinados por el territorio en el que se construyan las VPO y el número de miembros de la unidad familiar que solicita la vivienda. Así, en este caso, llega hasta los 71.076,92 euros para las unidades familiares de dos y tres miembros. Asimismo, la actual normativa de la Junta, permite incrementar el límite de ingresos hasta 7,7 veces el IPREM (58.800 euros como base a la que aplicar los coeficientes correctores) para aquellas viviendas que no se logren adjudicar tras el proceso inicial de selección de compradores por sorteo.

En el sorteo, se escogerá al azar por un procedimiento informático a los 123 adjudicatarios de los pisos en primera instancia, y a 246 suplentes. Antes de acudir a la cita para elegir vivienda en las oficinas de Coanfi, los elegidos tendrán que hacer un pago de 3.000 euros, a modo de fianza que se devolverá si no continuaran con el proceso de adjudicación.

Una vez que el proyecto cuente con licencia de obras y se hayan iniciado, se firmarán los contratos de compraventa y los adjudicatarios tendrán que abonar el 10% del precio del piso más IVA (a esta cantidad se descontarán los 3.000 euros ya aportados). Otro 10% del precio de la vivienda, con el IVA correspondiente, se abonará a continuación en 18 mensualidades, y el 80% restante, más IVA, se pagará en la entrega de llaves.

En cualquier caso, se espera que sean miles las solicitudes que recabarán estas VPO en venta en el nuevo sector residencial de Distrito Zeta, donde las obras de urbanización están en su recta final para dar paso a un nuevo barrio de más de 3.400 viviendas, de las que más de un millar serán de protección oficial. En este ámbito ya han comenzado los trabajos para un proyecto de 111 VPO, también en venta, promovido por la fundación cordobesa Vimpyca que recabó 4.553 peticiones para formar parte de un sorteo que ya se ha celebrado.