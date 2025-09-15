Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recreación del proyecto de VPO de Coanfi en Distrito Zeta. Sur

Comienza el plazo para optar al próximo proyecto de VPO en Málaga: estos son los requisitos

La promotora Coanfi pone en marcha el sorteo de 123 pisos de dos y tres dormitorios que construirá en Distrito Zeta

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:38

Los interesados en poder comprar una VPO en Málaga tienen una nueva oportunidad para conseguirlo, aunque todo dependerá de la suerte que tengan en un ... sorteo al que se prevé que aspiren miles de personas. Como avanzó SUR, la promotora aragonesa Coanfi ha abierto este lunes el plazo para optar a una de las 123 viviendas protegidas en venta que construirá en una parcela de la nueva urbanización de Distrito Zeta, al este de Intelhorce, cedida por el Ayuntamiento. El plazo está abierto hasta las diez de la mañana del próximo día 30.

