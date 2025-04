¿En qué colegios e institutos de Málaga habrá puente en mayo?

Isabel Méndez Málaga Miércoles, 23 de abril 2025, 23:57 Comenta Compartir

El tercer trimestre del curso 2024-25 está arrancando y ya se acerca un paréntesis. Y es que el festivo del 1 de mayo, Día del Trabajo, cae este año en jueves, lo que permitirá que muchos puedan hacer puente y disfrutar de cuatro días de descanso.

¿Y en los colegios e institutos de Málaga, será también el caso? La respuesta es afirmativa, ya que la capital, así como algunos municipios, se sumará a las provincias andaluzas donde no habrá clase el 2 de mayo como sucede en Granada, Jaén, Almería, Cádiz y Córdoba.

Esto se debe a que la jornada del viernes 2 se usará para compensar festividades locales que se desarrollan fuera del calendario lectivo. Así, de acuerdo con lo establecido por la Junta de Andalucía, en centros educativos cuyas dos fiestas locales no coinciden con el periodo lectivo son no lectivos los días 7 de enero y el 2 de mayo, mientras que aquellos que tengan una celebración coincidente con el calendario escolar será festivo el día de fiesta local correspondiente y no lectivo el 2 de mayo. En aquellos lugares donde dos fiestas locales formen parte del calendario, serán festivos las fechas que correspondan.

Para el segundo ciclo de Infantil, Primaria y educación Especial el calendario 2024-25 contempla 178 días lectivos y 890 horas de docencia directa, incluidos los recreos. En Secundaria, Bachillerato y FP son 175 los días lectivos.

Final de curso

En la tercera semana de mayo está previsto que se corten las clases de segundo de Bachillerato para preparar las pruebas de EBAU (Selectividad). Por su parte, el fin de curso para los alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil (de 3 a 6 años), Primaria y Educación Especial será el 23 de junio y un día después (24 de junio) para los estudiantes de Secundaria, primero de Bachillerato y Formación Profesional.