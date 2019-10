El Colegio de Enfermería y el Satse defienden el honor de los enfermeros investigados por posibles cobros irregulares Juan Antonio Astorga y Juan José Sánchez. / SUR Responsabilizan a la Administración de ser la culpable y exigen a la dirección del Hospital Regional que apoye a los profesionales ÁNGEL ESCALERA Málaga Viernes, 18 octubre 2019, 13:03

El Colegio de Enfermería de Málaga y el Sindicato de Enfermería (Satse) han defendido este viernes el honor de los enfermeros del Hospital Regional (antiguo Carlos Haya) «acusados de cobros irregulares» y cuyos casos se analizan en una auditoría encargada por el hospital para determinar presuntos pagos que podrían ascender a un millón de euros. Tanto el presidente del Colegio de Enfermería, Juan Antonio Astorga, como el secretario provincial del Satse, Juan José Sánchez, han negado taxativamente que esos profesionales cobrasen un dinero por un trabajo no realizado. A ese respecto, en defensa del honor de esos enfermeros, han precisado que hicieron sus tareas y cumplieron con su labor de forma escrupulosa. Por eso, han exigido a la gerencia del Hospital Regional que se pronuncie de forma pública en apoyo de esos profesionales.

Astorga ha dicho que «la incapacidad de la Administración para atender debidamente sus obligaciones retributivas vinculadas a desempeños extraordinarios o pendientes de regulación no debe afectar a la honorabilidad de los profesionales sanitarios«. Juan Antonio Astorga ha reclamado la aplicación de políticas que haga atractivo el sistema sanitario a los enfermeros para fidelizarlos en puestos de gestión y que puedan contribuir a la mejor atención sanitaria de la población. A ese respecto, ha dicho que los enfermeros de Málaga son los más desencantados con el sistema que debe ampararlos.

Juan José Sánchez ha indicado que hay 84 acusados de cobros irregulares cuando no hay motivo para ello, ya que han cumplido con sus funciones y han llevado a cabo su trabajo. En esa situación están 41 cargos intermedios (desempeñaban labores de supervisores, pero el SAS no les había dado el nombramiento oficial), 12 enfermeros del código ictus, 10 del código infarto, seis de urgencias de neurocirugía, cuatro enfermeros perfusionistas y uno de prácticas avanzadas dedicado a la curación de heridas. Sánchez ha asegurado que todos efectuaron su trabajo y, por tanto, los cobros son legales, aunque puede que hubiese «incoherencia en los conceptos» fijados por la Administración para pagarles, un hecho que no es responsabilidad de los profesionales, ha precisado el secretario provincial del Satse. «Esos enfermeros han hecho un gran trabajo», ha señalado.

Sánchez ha explicado que el Hospital Regional padece una importante falta de enfermeros, una carencia que se da sobre todo en las unidades de oncología pediátrica, cirugía cardiovascular, cuidados paliativos, neurocirugía, cirugía digestiva y traumatología. «Creemos que lo de la auditoría es una cortina de humo para tapar la gestión del nuevo equipo directivo del Hospital Regional», ha manifestado Juan José Sánchez.