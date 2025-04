«Me ha pillado en Teatinos trabajando y he estado andando una hora para poder recoger al niño»

María José Díaz Alcalá Lunes, 28 de abril 2025, 16:29 | Actualizado 16:36h. Comenta Compartir

Elizabeth estaba en Teatinos cuando las luces de la papelería en la que trabaja se han apagado y ha dejado de tener internet. «He pensado en el niño y he salido corriendo a recogerlo». Con el tráfico colapsado y el metro paralizado, ha echado a andar hasta el distrito de Palma-Palmilla, concretamente al colegio José Moreno Villa. «He estado una hora andando, pero al final he llegado. Mi preocupación era que no hubiera podido comer ni nada». El personal del centro ha explicado a este periódico que les han servido comida fría: pan con chacina, zumo y naranja.

Paqui ha recogido a su sobrina de la guardería 5 Chupetes de calle Poeta Bernardo de la Torre al no poder contactar con su hermana. «Ella está teletrabajando en el Hospital con su marido que está hospitalizado y a las 14.30 me he ido a la puerta de la guardería por si venía, pero al ver que no me la he traído a mi casa». «No sé si habré hecho bien», dice.

Y es que la falta de información ante la imposibilidad de contactar con los centros por vía telefónica ha desatado el nerviosismo entre los padres esta mañana. Muchos han decidido actuar con normalidad y esperar al horario habitual de salida para recogerlos; en cambio, otros han decidido acudir antes. En el colegio San Juan de Dios La Goleta, el jefe de estudios, Daniel Nicolau, ha informado de que a media hora de la salida «se han acumulado muchos padres y se ha decidido esperar para mantener todo bajo control».

Asimismo, en algunos centros se ha mantenido el servicio de comedor, pero sirviendo la comida fría ante la imposibilidad de calentarla. En otros, en cambio, se ha suspendido este servicio y se ha pedido a los padres que vayan a recoger a los escolares a las 14.00 horas. La mayoría está a la espera de noticias por parte de la Junta en las próximas horas.

Aunque la Consejería de Desarrollo Educativo ya ha informado de que queda suspendida la actividad presencial en las aulas durante la tarde de este lunes, aún no se sabe qué va a pasar mañana. Desde la Delegación apuntan que «cualquier medida extraordinaria se adoptará desde Emergencias si esto se prolonga».

