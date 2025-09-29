Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del Clínico iluminado de rojo en la noche del domingo al lunes, 29 de septiembre. SUR

El Clínico se viste de rojo para concienciar sobre la importancia de prevenir las enfermedades del corazón

Tanto el Virgen de la Victoria como el Regional realizan distintas actividades dirigidas a pacientes, familiares y profesionales

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:59

El Día Mundial del Corazón es una cita que siempre se celebra por todo lo alto en la sanidad pública andaluza, dado que hay decenas ... de miles de personas aquejadas de diversas afecciones de este órgano clave para la vida. No en vano, el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, Juan José Gómez Doblas, estima que la provincia registra más de un millar de infartos con elevación de ST cada año, que son aquellos que hay que tratar en menos de tres horas, más otro millar y medio sin elevación del ST, es decir, el cateterismo se puede realizar en las primeras 24 horas. Así, para concienciar sobre la importancia de prevenir los males asociados a este órgano, tanto el Clínico como el Regional han organizado iniciativas con el fin de pedir a la ciudadanía que desarrollen hábitos de vida saludables que les ayuden a prevenir infartos. Sin ir más lejos, en la noche del domingo al lunes, 29 de septiembre, el Clínico se iluminó de rojo brillante para hacer llegar el mensaje a todos los malagueños.

