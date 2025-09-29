El Clínico se viste de rojo para concienciar sobre la importancia de prevenir las enfermedades del corazón

El Día Mundial del Corazón es una cita que siempre se celebra por todo lo alto en la sanidad pública andaluza, dado que hay decenas ... de miles de personas aquejadas de diversas afecciones de este órgano clave para la vida. No en vano, el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, Juan José Gómez Doblas, estima que la provincia registra más de un millar de infartos con elevación de ST cada año, que son aquellos que hay que tratar en menos de tres horas, más otro millar y medio sin elevación del ST, es decir, el cateterismo se puede realizar en las primeras 24 horas. Así, para concienciar sobre la importancia de prevenir los males asociados a este órgano, tanto el Clínico como el Regional han organizado iniciativas con el fin de pedir a la ciudadanía que desarrollen hábitos de vida saludables que les ayuden a prevenir infartos. Sin ir más lejos, en la noche del domingo al lunes, 29 de septiembre, el Clínico se iluminó de rojo brillante para hacer llegar el mensaje a todos los malagueños.

En el Clínico, se han celebrado hoy varias charlas divulgativas impartidas por cardiólogos y en el vestíbulo del hospital se ha instalado una mesa informativa, que ha contado con la asistencia del delegado territorial de Salud y Consumo, Carlos Bautista, y el gerente del hospital, Jesús Fernández, en la que han participado miembros de la Asociación de Pacientes Anticoagulados y Coronarios de Málaga (APAM). Entre otras cosas, han enseñado a tomarse el pulso a los ciudadanos con el fin de detectar posibles irregularidades en el ritmo cardiaco, dado que, en esta ocasión, la jornada se ha dedicado a la fibrilación auricular, una de las arritmias más frecuentes.

Por su parte, el Hospital Regional Universitario de Málaga ha instalado en su vestíbulo principal el cuento interactivo de gran formato «Caperucita, una aventura del corazón», impulsado por la biotecnológica Amgen. Inspirado en los libros «Escoge tu propia aventura», esta iniciativa invita al lector a tomar decisiones que afectan a la salud cardiovascular de una protagonista muy actual, con cuatro posibles finales que reflejan las consecuencias de los hábitos de vida. Durante dos semanas, el libro estará de manera itinerante por vestíbulos principales y salas de espera, para que los visitantes, y pacientes, puedan leerlo y escoger su final. El objetivo es educar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de prevenir factores de riesgo cardiovascular como el tabaquismo, el sedentarismo, el estrés o la alimentación poco saludable.

Ambas actividades se enmarcan en una estrategia común de los hospitales malagueños para promover la salud cardiovascular, en línea con los datos de la World Heart Federation, que señala que hasta un 80% de los infartos e ictus podrían evitarse adoptando hábitos de vida saludables.