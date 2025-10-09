Ciudad de Melilla 23: un nuevo reconocimiento al edificio de Lamela en La Malagueta

Puede pasar inadvertido para más de uno. Uno de los edificios altos del Paseo Marítimo Ciudad de Melilla. Pero atesora valores arquitectónicos importantes, comprensibles con ... pedagogía y observación tranquila. El inmueble, emplazado en el número 23, se llama paradójicamente 'Melilla 31'. Y está protegido tras una movilización vecinal que logró impedir una reforma integral del portal. En el marco de la Semana de la Arquitectura, el Colegio de Arquitectos lo ha reconocido con la placa Docomomo.

El edificio lleva el sello del arquitecto madrileño Antonio Lamela Martínez (1926-2017). Y se levantó entre 1967 y 1971 y constituye, según el ente colegial, uno de los ejemplos más notables de la modernidad en la costa malagueña.

Ampliar Imagen del interior del portal. SUR

En el acto han participado el arquitecto Carlos Lamela (hijo del autor) y la decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara, junto a otros miembros de la junta de gobierno y numerosos profesionales y ciudadanos que no quisieron perderse la visita posterior. Lamela ha compartido con los asistentes las claves del proyecto original y destacó su relevancia dentro de la trayectoria de su padre, creador de obras emblemáticas como las Torres de Colón o la ampliación del estadio Santiago Bernabéu en Madrid.

«Que este edificio tenga este reconocimiento es un activo más para la capital malagueña», ha señalado un emocionado Carlos Lamela. «Málaga es una ciudad que en estos momentos mira con una enorme potencia hacia el futuro, y que tenga estos elementos de una determinada época y que pueda reconocer su pasado, es muy importante», ha añadido.

Claves arquitectónicas

En su diseño, el arquitecto agrupó las viviendas en tres volúmenes verticales separados por sutiles chaflanes, que suavizan el desarrollo longitudinal de la fachada y otorgan ritmo y ligereza al conjunto. Las amplias terrazas con pretiles de vidrio y madera, el empleo de materiales nobles y el cuidado encuentro con el paseo marítimo definen una arquitectura de gran calidad constructiva y sensibilidad plástica.

Uno de los elementos más singulares del edificio es su portal de acceso, resuelto mediante pilares de compleja geometría piramidal de hormigón armado abujardado y detalles en madera, donde Lamela logró una transición armoniosa entre el espacio urbano y el doméstico. Este vestíbulo, concebido como una pieza escultórica de gran diafanidad, destaca por la integración del mobiliario, el uso natural de la madera y los juegos de iluminación directa e indirecta.

Antecedentes

El edificio 'Melilla 31' está inscrito desde marzo de 2021 en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Catalogación General, en virtud de una orden de la Consejería de Cultura publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Su protección integral fue el resultado de una importante movilización ciudadana y profesional iniciada en 2019. La iniciativa partió de algunos vecinos del propio edificio y contó con el apoyo del Colegio de Arquitectos, la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, numerosos profesionales del ámbito cultural y patrimonial, y el propio Carlos Lamela, que reclamaron su conservación.

La resolución de la Consejería de Cultura subrayó que todo el edificio es depositario de «una arquitectura culta, a caballo entre la sencillez del racionalismo y un refinamiento plástico inusual en este periodo», y que su portal constituye «un ejemplar único» por la calidad de su diseño y su valor ambiental.