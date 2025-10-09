Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Susana Gómez de Lara y Carlos LAmela descubren la placa conmemorativa. SUR

Ciudad de Melilla 23: un nuevo reconocimiento al edificio de Lamela en La Malagueta

El Colegio de Arquitectos reconoce con la placa Docomo el valor del inmueble y su característico portal, inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz

Chus Heredia

Chus Heredia

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:56

Comenta

Puede pasar inadvertido para más de uno. Uno de los edificios altos del Paseo Marítimo Ciudad de Melilla. Pero atesora valores arquitectónicos importantes, comprensibles con ... pedagogía y observación tranquila. El inmueble, emplazado en el número 23, se llama paradójicamente 'Melilla 31'. Y está protegido tras una movilización vecinal que logró impedir una reforma integral del portal. En el marco de la Semana de la Arquitectura, el Colegio de Arquitectos lo ha reconocido con la placa Docomomo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  4. 4 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  7. 7 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  8. 8 Una avería deja sin servicio las paradas del metro en el Centro de Málaga en plena hora punta
  9. 9 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  10. 10 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ciudad de Melilla 23: un nuevo reconocimiento al edificio de Lamela en La Malagueta

Ciudad de Melilla 23: un nuevo reconocimiento al edificio de Lamela en La Malagueta