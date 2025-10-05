Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ciudad Jardín estrena un llamativo mural decorativo de 16 metros de largo

Ubicada en uno de los laterales del campo de fútbol 'Julián Torralba', la obra toma como punto de partida los motivos vegetales y florales del Jardín Botánico Histórico La Concepción

SUR

Domingo, 5 de octubre 2025, 12:25

El distrito Ciudad Jardín cuenta con un nuevo mural decorativo que aúna la integridad cultural y la diversidad natural y artística de esta zona de ... Málaga. Está ubicado en uno de los laterales del campo de fútbol Ciudad Jardín 'Julián Torralba', en el entorno de una de las entradas y salidas de la barriada.

