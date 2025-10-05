Ciudad Jardín estrena un llamativo mural decorativo de 16 metros de largo

El distrito Ciudad Jardín cuenta con un nuevo mural decorativo que aúna la integridad cultural y la diversidad natural y artística de esta zona de ... Málaga. Está ubicado en uno de los laterales del campo de fútbol Ciudad Jardín 'Julián Torralba', en el entorno de una de las entradas y salidas de la barriada.

El concejal delegado del distrito Ciudad Jardín, Avelino Barrionuevo, ha visitado esta semana el mural, cuyo diseño se inspira en el carácter propio del distrito y para ello toma como punto de partida los motivos vegetales y florales del cercano Jardín Botánico Histórico La Concepción.

En cuanto a la composición, se ha trabajado en un estilo esquemático y geométrico que recuerda a los azulejos tradicionales andaluces. Para los creadores, la obra es el resultado de combinar tradición y contemporaneidad dentro de un entorno urbano, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

La obra, con unas medidas de 16,4 metros de longitud por cuatro metros de alto, está realizada por una agencia creativa internacional que ha celebrado en Málaga su encuentro anual. En concreto, se trata de la firma 'The Ad Store', que cuenta con presencia en 15 países de cuatro continentes y que cada año celebra una convención con profesionales del sector.

En Málaga se han dado cita, además de creativos españoles, profesionales procedentes de Estados Unidos, Italia, Egipto, Zambia, Sudáfrica, Suiza, Francia, Alemania, Emiratos Árabes, Japón y Grecia.

Las jornadas de trabajo, que se han desarrollado esta semana en la ciudad, han tenido lugar en la Casa Palacio del Jardín Botánico Histórico La Concepción, y también han visitado el Ayuntamiento de Málaga, donde han podido conocer la campaña 'Málaga, ciudad redonda'.