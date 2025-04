La 'city' de oficinas y hotel en el suelo de Siemens más cerca: una empresa se aproxima a su compra

Uno de los proyectos de regeneración de la zona oeste de Málaga más singulares de cuantos se incluyeron en el Plan General de Ordenación Urbanística ... de la capital aprobado hace 14 años está más cerca de materializarse. Se trata de la transformación del suelo ubicado entre la avenida de Ortega y Gasset y la calle Juan Gris en el que todavía permanecen en pie los edificios de la antigua Siemens, que desde 2011 tiene su sede en el Parque Tecnológico de Andalucía, ya bajo la marca de componentes electrónicos TDK.

En este espacio de 34.500 metros cuadrados de superficie, el PGOU prevé un proyecto de oficinas que se dibuja como una suerte de 'city' cuya actividad estaría vinculada a la del Palacio de Ferias y Congresos, situado justo al otro lado de la Ronda Oeste. Como informó SUR a principios del año pasado, han sido varios los inversores que han puesto sus ojos en la adquisición de este enclave para desarrollar la operación urbanística prevista. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando parece más cerca la compra de la parcela para su regeneración.

Según ha podido confirmar SUR, la empresa TDK tiene sobre la mesa una oferta económica solvente por la que incluso ha paralizado durante unos dos meses, hasta principios del mes de mayo, la comercialización de este suelo, para dar la exclusividad de su adquisición a los inversores que están detrás de esa oferta y permitirles estudiar con detalle las posibilidades urbanísticas que ofrece este espacio.

Así, el grupo inversor que ultima la compra de los terrenos de Siemens está actualmente evaluando las opciones para desarrollar el proyecto de 'city' que podría tener aquí el Palacio de Ferias, 22 años después de su inauguración, una asignatura pendiente a la que el equipo de gobierno municipal no ha logrado dar aún respuesta en los suelos más cercanos a este espacio de congresos, rodeado por la Ronda Oeste y las casetas del real de la feria de Cortijo de Torres.

En concreto, el PGOU permite construir un total de 44.850 metros cuadrados de techo para oficinas y bajos comerciales, repartidos en varios edificios que pueden alcanzar una altura de planta baja más seis. No obstante, también contempla expresamente la posibilidad de levantar una torre de planta baja más 18 en la zona de la parcela más próxima a la ronda de circunvalación. Esta torre ha sido ya esbozada en algunas de las propuestas arquitectónicas que se han elaborado en los últimos años para ensayar el posible desarrollo de este suelo.

Otra de las posibilidades que ofrece este sector es que, además de las oficinas, se permite la realización de un hotel que podría ser el que lleva años buscando el Ayuntamiento para completar y mejorar la actividad del Palacio de Ferias. «Entre los usos compatibles que se definan podrá incluir el hotelero», apunta la ficha del PGOU, en la que se remarca que este proyecto debe contar con una «arquitectura de calidad como reclamo de la singularidad del uso y del lugar de transición entre la ciudad residencial y la empresarial, con vocación de convertirse en un área local de centralidad para el uso terciario de oficinas y otros usos complementarios a las necesidades urbanas y las que devienen de las actividades que se realizan en el Palacio».

Asimismo, el Plan General prevé en la zona de la parcela más próxima a la avenida de Ortega y Gasset un espacio dotacional de 4.100 metros cuadrados de superficie que está calificado para un servicio de interés público y social. El decreto de medidas para promover viviendas asequibles que acaba de poner en marcha la Consejería de Fomento contempla la posibilidad de destinar ese tipo de suelos de equipamiento a la construcción de viviendas protegidas, con independencia de que sean de titularidad pública o privada.

Ampliar Imagen de archivo del Palacio de Ferias en obras, con la parcela de Siemens, al fondo. Sur

Por otra parte, en este espacio están planificados igualmente 3.500 metros cuadrados de espacios libres, y también una carga complementaria que deben asumir los promotores que asuman el desarrollo de esta zona y que será clave para que ejerza como complemento de la actividad del Palacio de Ferias. Se trata de la construcción de una pasarela peatonal sobre el trazado de la Ronda Oeste que sirva para comunicar directamente esta 'city' con el edificio congresual que diseñara el estudio de Ángel Asenjo.

El PGOU ofrece dos opciones para la construcción de esa pasarela. Una de ellas consiste en ejecutarla de forma exenta, sobre la autovía, y la otra en realizarla como una ampliación del tablero que sustenta los dos carriles en sentido este de la avenida de Ortega y Gasset, sobre la Ronda Oeste. En cualquier caso, se trata de una infraestructura que tendrá que ser autorizada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes.

Con todo, en las próximas semanas y meses se sabrá si finalmente cuaja o no la compra de los suelos de Siemens para su transformación en una nueva área de centralidad de la ciudad, un proceso de regeneración que, no obstante, no podrá comenzar hasta que se tramite el correspondiente expediente urbanístico previo. Así, tendría que pasar por un procedimiento burocrático que dependería no solo de la fiscalización del Ayuntamiento, sino de la de otros organismos como los ambientales de la Junta de Andalucía, que suelen tardar uno o dos años en emitir sus informes.