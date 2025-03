Huelin pierde a un referente: Papelería Mauri cierra tras 57 años

Juan Soto Málaga Martes, 25 de marzo 2025, 00:25 Comenta Compartir

Papelería Mauri acaba de cerrar la última libreta de su historia. El popular negocio de Huelin ha cerrado sus puertas tras 57 años en el barrio de Huelin. Milagros Mauri, su actual propietaria ha decidido que ha llegado el momento de jubilarse y poner punto y final a una historia que inició su padre en junio de 1967.

El popular establecimiento estaba ubicado en la calle Goya, frente a la parroquia Nuestra Señora de la Paz, y era punto de parada obligatoria para todos los niños de la barriada y vecinos que querían adquirir cualquier tipo de material escolar o de oficina.

Mauri fue abierto por Antonio Mauri, el padre de Milagros, en la cercana calle Río Córcole. El hasta entonces comercial decidió emprender un negocio propio y eligió el sector de la papelería porque no había ninguna en la zona. «No tenía ninguna experiencia, pero nadie nace sabiendo», explica su hija.

Seis años después surgió la oportunidad de trasladarse hasta un local mucho más grande en la actual calle Goya, en donde han estado hasta el cierre. Milagros justifica el cierre en que le ha llegado el momento de retirarse y carece de relevo generacional. A su juicio «ha llegado el momento de dar el paso porque la salud ya me ha dado varios avisos y no hay necesidad», apunta.

Ampliar El local se encuentra en la calle Goya, frente a la parroquia Nuestra Señora de la Paz. J. S. T.

Milagros lleva en la papelería desde que prácticamente tiene uso de razón. Recuerda que su madre, Margarita Caro, la ponía a dormir dentro del propio mostrador, que era ciego para que los clientes no pudieran verlo por dentro. Un poco más mayor le encantaba hacer los paquetes regalo y, como tampoco le gustaba estudiar, su padre la metió a trabajar.

Desde 1989

Ella se puso en primera línea de mostrador tras el fallecimiento de su padre, en el año 1989. Desde entonces confiesa haber vivido momentos mejores y peores, aunque siempre ha contado con el cariño del barrio y de sus vecinos. En su caso apunta que las obras del metro no le afectaron en exceso y que lo que de verdad le ha matado ha sido la venta online.

Durante la última época, de hecho, han sobrevivido gracias a la venta de lotería gracias a la licencia que también tenían, aunque Milagros confiesa que el comercio no vive su mejor momento. «Últimamente tenemos mucha competencia y las ventas se han resentido», señala.

Tras afrontar el cierre -Milagros abrió por última vez el pasado día 15-, la empresaria asegura contar con una mezcla de sentimientos. Me da pena, me acuerdo de muchas cosas; pero en el fondo estoy contenta porque ahora podré disfrutar del tiempo libre. Mi cuerpo me he hablado y me ha dicho que ya está bien«.

Mientras recoge y ordena todo el material que se le ha quedado en el interior de la tienda, da las gracias a todos los clientes que han pasado por la tienda a lo largo de los años y a su empleada/amiga Mercedes Moreno, que le está ayudando a vaciar el local. De estos últimos días se acuerda de un cliente americano que le ha conocido por internet y que le ha comprado 400 kilos de papel antiguo para una exposición. Son formas de seguir en el recuerdo de los clientes.