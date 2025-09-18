Vuelven titulares que son demasiado habituales en la zona más laureada de la ciudad en cuanto a inversión. El deterioro de la calzada en varias ... calles del centro histórico de Málaga está generando preocupación entre vecinos, comerciantes y visitantes. Las calles Comedias y Santa Lucía presentan un estado especialmente defectuoso, con numerosas baldosas sueltas, levantadas o rotas que suponen un riesgo para los viandantes.

Contacto Cosas de la Ciudad Whatsapp: 660 481 739

Correo electrónico: cosasdelaciudad@diariosur.es

Twitter: @diariosur

Durante las últimas semanas se han registrado varios tropezones en estos tramos, algunos de ellos con caídas que han requerido atención médica. «No es normal que en pleno centro de la ciudad tengamos que ir mirando al suelo constantemente para no caernos», comenta María López, dueña de un establecimiento del entorno. «El suelo está levantado en muchos puntos, y con las lluvias que vendrán en unos meses o simplemente por el desgaste del día a día, se vuelve peligroso».

Esta situación recuerda a la que durante años afectó a la calle Dos Aceras, tristemente célebre por sus baldosas sueltas que, al paso de los coches, se movían y salpicaban a los transeúntes. Aunque Dos Aceras fue objeto de varias intervenciones municipales, los problemas se repiten ahora en otros puntos del centro.

Los comerciantes de Comedias y Santa Lucía también han mostrado su malestar. «No solo es una cuestión de seguridad, también da mala imagen a quienes nos visitan» explicaba L.M, vecino de la zona. De momento, y pese a las quejas, estos enclaves siguen con muchos asuntos que resolver.