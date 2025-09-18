Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Arquetas y calzada en mal estado en la calle Santa Lucia, en los Mártires. SUR

COSAS DE LA CIUDAD

El Centro Histórico es un lugar habitual para tropezarte

Las calles Comedias o Santa Lucía presentan socavones importantes y registran caídas muy a menudo

Emilio Morales

Emilio Morales

Málaga

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:21

Vuelven titulares que son demasiado habituales en la zona más laureada de la ciudad en cuanto a inversión. El deterioro de la calzada en varias ... calles del centro histórico de Málaga está generando preocupación entre vecinos, comerciantes y visitantes. Las calles Comedias y Santa Lucía presentan un estado especialmente defectuoso, con numerosas baldosas sueltas, levantadas o rotas que suponen un riesgo para los viandantes.

Top 50
  1. 1 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  2. 2 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  3. 3 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  4. 4 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  5. 5 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  6. 6 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  7. 7 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  8. 8 Los pasajeros del nuevo autobús exprés de Rincón de la Victoria-El Palo: «Es más cómodo»
  9. 9

    José Antonio Satué: «La Iglesia tiene el mejor mensaje del mundo, el amor, pero tenemos dificultades para transmitirlo»
  10. 10 Cervezas, moda y recreaciones históricas para disfrutar del fin de semana en Málaga

