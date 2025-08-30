Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Primer tramo de la nueva balaustrada que se ha colocado junto a la torre. Ñito Salas

La Catedral de Málaga luce su nueva balaustrada

El Cabildo inicia la colocación de los tramos de pedestales de piedra que rodearán el perímetro de la cubierta

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:13

La construcción de un tejado a dos aguas para la Catedral de Málaga que acabe con los problemas de filtraciones que padece el monumento sigue ... adelante. El Cabildo Catedralicio prevé que las obras puedan estar terminadas para mediados o finales de 2027. No obstante, esta intervención no incluye únicamente la nueva cubierta, proyectada por los arquitectos Juan Manuel Sánchez La Chica y Adolfo de la Torre Prieto partiendo de los planos que dejó elaborados Ventura Rodríguez en 1764.

