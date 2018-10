La Catedral de Málaga atraviesa una nueva etapa de lluvias sin solución para sus goteras Grieta del revestimiento exterior de la cúpula central del templo, en la que se han hecho catas. / Francis Silva El Obispado y la Junta no han concretado aún las posibles medidas para poner freno al problema de filtraciones que presenta el monumento JESÚS HINOJOSA Málaga Miércoles, 24 octubre 2018, 00:59

La Catedral de Málaga, el principal monumento de la ciudad, atraviesa un nuevo periodo de lluvias sin que se haya puesto remedio al problema de filtraciones que padece y que cada vez se hace más evidente en su interior, donde en los últimos meses se ha incrementado el número de pequeños trozos del techo recogidos en las redes que hace años se instalaron para evitar daños personales por la caída de estos cascotes. El Obispado y la Junta de Andalucía no se han puesto todavía de acuerdo sobre el origen de las goteras y las humedades que cada vez son más visibles en el interior de la basílica, que sigue siendo uno de los atractivos turísticos más visitados de la capital.

Este pasado fin de semana acogió la histórica celebración de la beatificación del padre Arnaiz, un evento en el que miles de personas pudieron observar los síntomas de deterioro que padece el primer templo de la diócesis. Sus males proceden fundamentalmente de su cubierta, a la que hace justo una década se aplicó un revestimiento, proyectado a raíz de un concurso de ideas convocado por el Gobierno andaluz, que no ha tenido el resultado esperado, como ha reconocido la propia Consejería de Cultura en algunos de sus informes.

Aquella actuación, que supuso un coste de 1,6 millones de euros compartido por las administraciones regional, estatal y local, ha sido puesta en entredicho por un informe elaborado por los arquitectos del Obispado y entregado a la delegación provincial de Cultura el pasado mes de julio. Frente a las tesis de algunos técnicos regionales, que sostienen que el revestimiento que se aplicó al exterior de las cúpulas «ha demostrado un alto índice de eficacia» y abogan por repararlo si fuera necesario, las conclusiones del mencionado informe, coordinado por el arquitecto responsable del templo, Juan Manuel Sánchez La Chica, apuntan a un error en la concepción del proyecto que diseñó el arquitecto gaditano Juan José Jiménez Mata a raíz del mencionado concurso de ideas.

Trozos del techo acumulados en las redes. / F. Silva

Así, este análisis, respecto al que la Junta aún no se ha pronunciado, considera que el recubrimiento con láminas de plomo que se aplicó a la parte externa de las bóvedas –oculto bajo una capa de losetas cerámicas– no es una solución eficaz para este tipo de cubiertas, ya que es más adecuado para las planas, y está mal concebido. Además, apunta que, a raíz de las catas que se han realizado en algunos puntos del revestimiento, se ha podido detectar que no se emplearon algunos materiales previstos inicialmente en el proyecto como el armado de acero inoxidable, que fue sustituido por fibra de vidrio, un elemento que, a juicio de los técnicos del Cabildo catedralicio, no es adecuado para recubrimientos exteriores de este tipo.

Nuevas catas

Desde la delegación provincial de la Consejería de Cultura confirmaron que ese informe del Obispado no ha sido contestado todavía. No obstante, para contrastar y en su caso reforzar sus conclusiones, la diócesis ha encargado a una empresa de fuera de Málaga especializada en métodos constructivos un análisis científico para concretar aún más el origen del problema de filtraciones del techo. Para ese segundo análisis, han vuelto a realizarse catas recientemente en el exterior de las bóvedas y se han tomado muestras de materiales.

Junto a los huecos que han dejado esas catas, este periódico ha podido comprobar 'in situ' que cada vez son más y de mayor dimensión las grietas que pueblan el revestimiento cerámico de las cúpulas y que, a pesar de que la Junta sostiene lo contrario, para el Obispado son parte del origen del problema. Esas grietas son fruto de la inexistencia de juntas de dilatación para una superficie que está sometida a fuertes cambios de temperatura.

Así, aún no está totalmente claro el origen del problemahumedades que padece la Catedral y todo apunta a que pasará todavía algún tiempo hasta que los técnicos de la diócesis y de la administración regional se pongan de acuerdo en cuáles son las medidas que deben adoptarse para ponerle freno. Como telón de fondo sigue igualmente el debate sobre la posibilidad de construir un tejado a dos aguas para la basílica, tal y como quedó proyectado en los planos del siglo XVIII. Para el Obispado y colectivos como la Asociación Ciudadana Málaga por su Catedral esta es la mejor y definitiva fórmula para atajar las filtraciones. Sin embargo, la Consejería de Cultura ha mostrado sus reparos al respecto de esta opción que, en cualquier caso, debe ser objeto del plan director que todavía no se ha aprobado para el monumento.