Casapalma se convierte en un «auténtico vertedero»

Vecinos de Cártama denuncian la grave situación de abandono medioambiental que sufre la zona de Casapalma, concretamente en el tramo de la A-357 bajo el puente que conduce a Cerralba, muy cerca de la base de bomberos y la gasolinera BP. A pesar de tratarse de un paraje natural próximo al cauce del Río Grande, se ha convertido en un vertedero incontrolado donde se acumulan escombros, muebles, bolsas, electrodomésticos y todo tipo de residuos urbanos e industriales.

La acumulación de basura en la zona denunciada –y no es la primera vez– ha alcanzado tal magnitud que ya no solo supone un problema medioambiental, sino también una barrera para la movilidad. Los montones de residuos invaden el acceso bajo el puente de la A-357, dificultando gravemente el paso de vehículos y maquinaria agrícola. Coches, furgonetas y tractores se ven obligados a maniobrar con dificultad o incluso a dar la vuelta ante la imposibilidad de cruzar con seguridad. «Es un auténtico vertedero, intransitable y peligroso», denuncian los vecinos, que advierten de que esta situación podría provocar accidentes si no se actúa de inmediato.

Casapalma, una zona de tránsito y actividad agrícola, parece quedar en un limbo competencial. Ni el Ayuntamiento, ni la Junta de Andalucía, ni los responsables de Carreteras del Estado parecen asumir la responsabilidad directa sobre la limpieza de este tramo. Los vecinos han denunciado en varias ocasiones, pero solo reciben respuestas ambiguas o promesas sin cumplir.

