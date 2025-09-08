Carlinda vuelve a necesitar atención de las administraciones
Las jardineras están «asalvajadas» desde hace meses, y las respuestas no llegan
Málaga
Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:10
La calle Pedro Salinas, en la zona de Carlinda, se ha convertido en un claro ejemplo del abandono institucional que sufren algunos espacios públicos de ... la ciudad, y hay algunos distritos que están tangiblemente castigados. Jardines sin mantenimiento, alcorques repletos de maleza y aceras invadidas por hierbas secas reflejan una situación de dejadez total. Los vecinos denuncian que no se limpian los jardines, no se retiran las malas hierbas y los alcorques siguen sin ser atendidos desde hace meses.
No se trata de una situación puntual. Vecinos y asociaciones llevan años reclamando soluciones al Ayuntamiento, sin obtener respuestas efectivas. La vegetación crece sin control, acumulando suciedad y provocando una imagen de dejadez que afecta a la calidad de vida del barrio. «Esto no es nuevo. Lo llevamos denunciando desde hace más de un año con poca respuesta», comenta un vecino afectado.
Los alcorques, pensados para proteger los árboles urbanos, están hoy llenos de tierra compactada, basura y hierbajos. En lugar de cumplir su función, se han convertido en un símbolo del abandono. A esto se suma el mal estado de los parterres y zonas ajardinadas, donde la falta de mantenimiento es más que evidente.
Desde la Asociación de Vecinos de este barrio explican que no se trata de un problema de voluntad del personal municipal, sino de recursos: «Hay trabajadores que se esfuerzan, pero no dan abasto. Faltan manos y sobran promesas», afirman con indignación. No solo representa un problema estético, sino también de seguridad e higiene.
Las Delicias pide más atención y esfuerzo
Vecinos de la zona de Las Delicias denuncian la acumulación de basura en calles y aceras, una situación que se agrava con el paso de los días sin que se observe una actuación efectiva por parte del servicio de limpieza. Bolsas fuera de los contenedores, restos orgánicos y enseres abandonados generan malos olores y una imagen de abandono. A esta problemática se suma la creciente dificultad para encontrar aparcamiento, especialmente en horas punta. Residentes piden al Ayuntamiento un plan urgente de limpieza y la creación de nuevas plazas de aparcamiento para aliviar una situación que afecta directamente a la calidad de vida en el barrio.
