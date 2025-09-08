Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista de maleza descontrolada y basura en la zona denunciada. SUR
Carlinda vuelve a necesitar atención de las administraciones

Las jardineras están «asalvajadas» desde hace meses, y las respuestas no llegan

Emilio Morales

Emilio Morales

Málaga

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:10

La calle Pedro Salinas, en la zona de Carlinda, se ha convertido en un claro ejemplo del abandono institucional que sufren algunos espacios públicos de ... la ciudad, y hay algunos distritos que están tangiblemente castigados. Jardines sin mantenimiento, alcorques repletos de maleza y aceras invadidas por hierbas secas reflejan una situación de dejadez total. Los vecinos denuncian que no se limpian los jardines, no se retiran las malas hierbas y los alcorques siguen sin ser atendidos desde hace meses.

