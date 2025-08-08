Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Promoción de 84 VPO de alquiler construida por el Ayuntamiento al oeste del campus de Teatinos. Migue Fernández

La carestía de VPO en Málaga: Más de 5.000 solicitudes para 84 pisos que se ofertan hasta esta noche

El Ayuntamiento cierra este viernes el plazo para poder participar en el sorteo de unas viviendas con mensualidades que rondan los 350 euros

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:29

La elevada demanda de una vivienda protegida en Málaga vuelve a quedar de manifiesto en la última de las convocatorias activadas por el Ayuntamiento para ... adjudicar 84 del medio millar de VPO en alquiler que construye al oeste del campus de Teatinos. Hasta el momento, más de 5.000 personas han presentado una solicitud para optar a uno de estos pisos, dentro de la oferta que abrió el Instituto Municipal de la Vivienda hace un mes y que termina a las doce de la noche de este viernes, a las 23.59 horas.

