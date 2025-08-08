La carestía de VPO en Málaga: Más de 5.000 solicitudes para 84 pisos que se ofertan hasta esta noche

La elevada demanda de una vivienda protegida en Málaga vuelve a quedar de manifiesto en la última de las convocatorias activadas por el Ayuntamiento para ... adjudicar 84 del medio millar de VPO en alquiler que construye al oeste del campus de Teatinos. Hasta el momento, más de 5.000 personas han presentado una solicitud para optar a uno de estos pisos, dentro de la oferta que abrió el Instituto Municipal de la Vivienda hace un mes y que termina a las doce de la noche de este viernes, a las 23.59 horas.

Como informó SUR el pasado mes de mayo, a diferencia de promociones anteriores realizadas por la Sociedad Municipal de Viviendas, ya no basta con estar inscrito en el registro de demandantes de VPO para aspirar a uno de los pisos. Ahora hay que apuntarse expresamente para solicitar la participación en el sorteo de una promoción concreta, ya que la vía de la convocatoria específica es la utilizada tanto por los promotores privados como por los públicos para afinar más con la adjudicación de las viviendas.

Lo que buscan los promotores es evitar que se produzcan renuncias por el incumplimiento de los requisitos por parte de los elegidos al azar, tras años apuntados en una lista. En la anterior convocatoria para 69 VPO de alquiler en esta misma zona, el IMV recabó 7.528 candidatos de entre los inscritos en el registro de demandantes.

Requisitos

En el caso de este proyecto de 84 VPO, cuyas obras ya están en su recta final, los requisitos básicos para poder aspirar a estos pisos son no tener vivienda en propiedad ni derecho de uso y disfrute sobre la misma, estar empadronado en Málaga con al menos un año de antigüedad a la fecha de la convocatoria, y tener presentada solicitud de inscripción en el registro de demandantes de viviendas protegidas de Málaga.

El proyecto tiene 80 viviendas de tres dormitorios, para solicitantes «constituidos por una unidad familiar o de convivencia de cuatro o más miembros o monoparentales con dos hijos y al menos uno de ellos menor de edad». Además, hay cuatro pisos de dos dormitorios adaptados a personas con movilidad reducida, destinados a «unidades familiares de uno a tres miembros, siempre y cuando alguno de ellos tenga acreditado ser usuario de sillas de ruedas, movilidad reducida u otras discapacidades», según informaron desde el Instituto Municipal de la Vivienda.

También hay que tener en cuenta los límites salariales que se exigen. Para 42 de las viviendas, los ingresos tienen que estar comprendidos entre 10.500 euros anuales como mínimo y 15.500 euros anuales como máximo. Y para las otras 42, entre 15.500 euros anuales mínimos y 32.300 euros anuales como máximo. En el caso de los pisos para los que se exige un límite de ingresos más bajo, los alquileres rondarán los 263 euros al mes, más gastos de comunidad. Y para las viviendas con un límite salarial más elevado, serán de unos 375 euros al mes, más gastos de comunidad.

Para la realización del sorteo se conformarán dos listados con las solicitudes presentadas, uno para la adjudicación de 80 viviendas de tres dormitorios y otro para la adjudicación de las cuatro viviendas adaptadas de dos dormitorios, con las peticiones de personas usuarias de sillas de ruedas, con movilidad reducida u otras discapacidades.