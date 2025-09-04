Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Autoridad Aduanera Europea se creará el año que viene. Sur

Málaga pone en marcha su candidatura para ser sede de la Autoridad Aduanera Europea

El Ayuntamiento inicia la contratación de una empresa que elabore el proyecto para aspirar a un organismo que contará con 250 trabajadores

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:59

Málaga inicia una nueva carrera para aspirar a tener un protagonismo internacional que no logró con Capitalidad Europea de la Juventud, la Agencia del Medicamento ... o la Expo de 2027. El Ayuntamiento ha puesto en marcha el contrato para elaborar la candidatura de la ciudad a ser sede de la Autoridad Aduanera Europea, un organismo descentralizado de la Unión Europea (UE) cuya creación está prevista para 2026. El pasado mes de julio, durante una visita a Málaga, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que, a petición del alcalde, Francisco de la Torre, el Gobierno presentará ante la Comisión Europea el proyecto de Málaga para albergar la sede de la Autoridad Aduanera Europea.

