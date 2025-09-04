Málaga pone en marcha su candidatura para ser sede de la Autoridad Aduanera Europea

Málaga inicia una nueva carrera para aspirar a tener un protagonismo internacional que no logró con Capitalidad Europea de la Juventud, la Agencia del Medicamento ... o la Expo de 2027. El Ayuntamiento ha puesto en marcha el contrato para elaborar la candidatura de la ciudad a ser sede de la Autoridad Aduanera Europea, un organismo descentralizado de la Unión Europea (UE) cuya creación está prevista para 2026. El pasado mes de julio, durante una visita a Málaga, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que, a petición del alcalde, Francisco de la Torre, el Gobierno presentará ante la Comisión Europea el proyecto de Málaga para albergar la sede de la Autoridad Aduanera Europea.

Dos meses después, la sociedad municipal Promálaga ha sacado a concurso la contratación de una empresa para que elabore el dossier de la candidatura, con un presupuesto de 102.875 euros y un plazo de nueve semanas, divididas en dos fases. El Ayuntamiento pide un servicio externo de apoyo para «coordinar, generar y supervisar» el contenido de la candidatura que el Gobierno central presentará a la Unión Europea. «Málaga reúne las condiciones necesarias para responder a las demandas de la Autoridad Aduanera Europea, ofreciendo infraestructura moderna, accesibilidad, un entorno internacional, capital humano cualificado, conectividad tecnológica y amplias opciones de transporte aéreo, marítimo y terrestre para los aproximadamente 250 profesionales que integrarán la Autoridad», se destaca en las bases de este contrato.

Las cuestiones en las que la candidatura tendrá que ahondar serán la definición de un espacio seguro en un edificio (ya construido y con posibilidad de ampliaciones) para albergar la sede; que el lugar esté bien conectado con el aeropuerto, el transporte público y hoteles con capacidad para convocar eventos; que disponga de una red cercana de guarderías, colegios internacionales y red hospitalaria de calidad; que se argumente que existen en Málaga profesionales cualificados para su posible contratación; y que se justifique el equilibrio geográfico que propiciaría esta sede en relación a otras existentes en los países europeos, entre otros aspectos.

Eventos de presentación

Desde el Ayuntamiento también se pide la planificación de una agenda de eventos para dar a conocer la candidatura, cuya elaboración está repartida en dos fases. Una primera de seis semanas para la elaboración del dossier y una segunda de tres semanas para la adecuación final del proyecto, elaboración de documentación complementaria y asistencia para la presentación ante la UE.

La creación de la Autoridad Aduanera Europea está recogida en la propuesta de Nuevo Código Aduanero de la Unión. Este organismo, que iniciará su actividad en 2026, forma parte de la normativa central del paquete de reforma aduanera presentado por la Comisión Europea el 17 de mayo de 2023.

La creación de la EUCA, por sus siglas en inglés, está vinculada a uno de los elementos nucleares de esa reforma aduanera. Se trata de la creación de un 'Customs Data Hub', un sistema electrónico único para las gestiones aduaneras en la UE. La Autoridad Aduanera Europea sería la responsable de la creación, mantenimiento y gestión de ese sistema especializado para un ámbito tan amplio y complejo, según explicó el Ministerio de Hacienda.

El Gobierno, tras la petición del Ayuntamiento, y en coordinación con la Junta de Andalucía, presentará la candidatura de Málaga ante la Comisión Europea. Tras un periodo de audiencias de las distintas candidaturas, se votará en el Consejo y el Parlamento Europeo la designación final de la sede.

Con el objetivo de que las autoridades comunitarias vean que Málaga es la mejor opción, la candidatura española pondrá en valor las buenas condiciones técnicas y logísticas de la ciudad y su provincia para albergar dicha sede. Así se expondrá que cuenta con una de las infraestructuras de telecomunicaciones más avanzadas de España con su amplia cobertura de fibra óptica, a través de 5.000 kilómetros de cable óptico con distintas conexiones hacia Europa o que dispone de 75 nodos de IP con amplia conectividad lo que permite conexiones directas de calidad con los equipos responsables de gestionar la salida del tráfico hacia Internet y redes internacionales.