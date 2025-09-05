El Camino Nuevo empeora su imagen en verano

No podemos decir que el Camino Nuevo esté mal, pero sí mucho peor que antes. Los vecinos del entorno de esta zona – por cierto hay ... aledaños muy limpios – han mostrado su creciente malestar por el progresivo empeoramiento del estado de limpieza en este importante eje del barrio. Especialmente en el tramo que discurre en dirección a la calle Pedro de Quejana, el abandono es cada vez más evidente. Hojas secas acumuladas, papeles, restos orgánicos y suciedad general forman parte del paisaje diario, arrastrándose incluso hasta la zona de Conde de Ureña, una de las más transitadas por residentes y escolares.

Durante el verano, la falta de lluvias y el viento han acentuado la acumulación de residuos en los bordes de las aceras, donde la limpieza viaria parece no llegar con la frecuencia necesaria. «La situación lleva semanas igual, da la sensación de que esta parte del barrio está olvidada», comenta una vecina de la zona en conversaciones con este redactor. Otros residentes señalan que, además de la suciedad, la acumulación de hojas secas puede representar un riesgo en caso de incendio o caídas.

Pese a las reiteradas quejas vecinales, aún no se ha visto una actuación efectiva del servicio municipal de limpieza. Son varias las quejas sobre el distrito, que ha solido acumularlas en la zona de Cristo de la Epidemia, donde se ha hecho mucho hincapié en las aceras pegajosas. Es obvio que hay trabajo que hacer en una zona privilegiada de la ciudad que necesita arreglos.