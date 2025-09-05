Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista de la zona, cercano a un colegio, con deficiencias. SUR
Cosas de la ciudad

El Camino Nuevo empeora su imagen en verano

Las hojas secas de los árboles se acumulan en la zona con desperdicios desde hace semanas

Emilio Morales

Emilio Morales

Málaga

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:07

No podemos decir que el Camino Nuevo esté mal, pero sí mucho peor que antes. Los vecinos del entorno de esta zona – por cierto hay ... aledaños muy limpios – han mostrado su creciente malestar por el progresivo empeoramiento del estado de limpieza en este importante eje del barrio. Especialmente en el tramo que discurre en dirección a la calle Pedro de Quejana, el abandono es cada vez más evidente. Hojas secas acumuladas, papeles, restos orgánicos y suciedad general forman parte del paisaje diario, arrastrándose incluso hasta la zona de Conde de Ureña, una de las más transitadas por residentes y escolares.

Te puede interesar

