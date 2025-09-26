Cambios en el tráfico en Málaga por procesiones y una prueba deportiva
La circulación se verá modificada en algunos puntos el sábado 27 y el domingo 28
SUR
Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:07
La coincidencia de dos procesiones y una prueba deportiva este fin de semana en Málaga capital obligará a hacer modificaciones en el tráfico. Según el ... Ayuntamiento, estas son las próximas afecciones previstas:
Sábado 27
- Procesión extraordinaria de la Virgen del Carmen de Campanillas, a partir de las 18:45 horas, con el siguiente recorrido: parroquia Nuestra Señora del Carmen (templo de abajo), Ruiz y Maiquez, avenida José Calderón, camino de Los Martínez, Hortensia, carril Segovia, Monopolio, José Fernando Carvajal, Ramírez Arcas, Ignacio Sánchez Mejías, Ramírez Arcas, Jumillano, Jacob y parroquia Nuestra Señora del Carmen (templo de arriba).
- XII MLK Trail Tahermo. Salida de la carrera infantil a las 21:30 horas y de la carrera de adultos a las 22:00 horas, con el siguiente recorrido: Guillén Sotelo, travesía Pintor Nogales, plaza de la Aduana, avenida Cervantes, Guillén Sotelo (final de la carrera infantil), travesía Pintor Nogales, paseo Don Juan Temboury, subida a La Coracha, camino de Gibralfaro, sendero del Mirador de la Costa, sendero de la Muralla, Mundo Nuevo, subida a La Coracha, sendero de La Malagueta, camino de Gibralfaro, sendero del Mirador de la Costa, sendero de La Muralla, Mundo Nuevo, bajada de La Coracha y llegada a Guillén Sotelo.
Domingo 28
Salida procesional de la Virgen de la Cabeza, a partir de las 10:00 horas, con el siguiente recorrido: parroquia Jesús Obrero, Cabriel, Doctor Muguerza Bernal, Jándula, camino de La Virreina, parroquia San Pío X, camino de La Virreina, avenida de La Palmilla, rotonda Valle Inclán, avenida Bidasoa y parroquia Jesús Obrero.
