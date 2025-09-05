Cambios en el tráfico este lunes festivo en Málaga

La celebración de la festividad de Santa María de la Victoria, Patrona de Málaga, y unas reformas afectarán al tráfico este lunes 8 de septiembre, ... según informa el Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Movilidad. Estos son los cambios previstos:

- Ocupación del carril de circulación derecho en calle San Juan Bosco a la altura del número 110, en horario de 9:00 a 12:00 horas, por trabajos de instalaciones de sistema fotovoltaico.

- Actos organizados con motivo del Día de Santa María de la Victoria:

Inicio del pasacalle organizado por la Asociación Pro Tradiciones La Coracha, a partir de las 10:45 horas, con el siguiente recorrido: Paseo del Parque, Arquitecto Juan Luis Peralta, travesía Pintor Nogales, plaza de la Aduana, Císter, Santa María, plaza del Obispo, Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa y Larios.

Desfile de oferentes a la Virgen de la Victoria, a partir de las 12:15 horas, con el siguiente recorrido: Marqués de Larios, plaza de la Constitución, Granada, plaza de Spinola, plaza del Carbón, plaza del Siglo, Molina Lario y plaza del Obispo.

Procesión de Santa María de la Victoria, partir de las 19:30 horas, con el siguiente recorrido: Patio de los Naranjos, Santa María, Molina Lario, plaza del Obispo, Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa, Marqués de Larios, plaza Constitución, Granada, plaza del Carbón, Calderería, plaza Uncibay, Casapalma, Cárcer, Madre de Dios, plaza de la Merced (laterales oeste y norte), Victoria, plaza de la Victoria, Compás de la Victoria y plaza del Santuario.

Procesión de Nuestra Señora de la Victoria de Campanillas, a partir de las 18:00 horas, con el siguiente recorrido: Portales de la Victoria, Gosen, Castañeteros, Castañuelas, Crótalos, Romerito, Castañeteros, Gosen y Portales de la Victoria.