Cambios en el Parque del Oeste de Málaga: así es la remodelación que planea el Ayuntamiento

Inaugurado en el año 1992 a iniciativa del alcalde Pedro Aparicio, el Parque del Oeste es una de las primeras grandes zonas de esparcimiento de ... la Málaga moderna que empezó a gestarse a finales del pasado siglo. Desde entonces, este espacio ha experimentado algunas mejoras, pero el Ayuntamiento quiere llevar a cabo un nuevo proyecto de remodelación de un recinto que abarca 74.000 metros cuadrados y que presenta cierto deterioro en algunos de sus elementos.

Para ello, el departamento de Arquitectura e Infraestructuras de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha elaborado un proyecto de mejora del Parque del Oeste y su entorno que busca potenciar «su estructura paisajística», según se apunta en un documento de este organismo municipal. La propuesta redactada por los técnicos de Urbanismo contempla la creación de nuevas pérgolas ajardinadas para generar espacios de sombra, y la construcción de edificios para albergar salas de exposición, entre otras intervenciones.

Ampliar Detalle de la futura pérgola ajardinada. Sur

Según se apunta desde Urbanismo, la propuesta busca «la adaptación en algunos casos de edificios existentes y la propuesta de edificios de nueva planta que completarán la estructura cultural, social y de paisaje del parque», que se estructura en torno a grandes estanques y que alberga varias esculturas.

El año pasado, este recinto fue noticia por las protestas vecinales que ocasionó la reserva de parte de su espacio para un espectáculo privado de luces de inspiración china que comenzó en octubre y duró hasta febrero. Tras las críticas recibidas, desde el equipo de gobierno local aseguraron a principios de este año que no volverá a utilizarse este lugar de esparcimiento público para un espectáculo de luces similar.