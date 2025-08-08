Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación de los nuevos edificios para espacios expositivos. Sur

Cambios en el Parque del Oeste de Málaga: así es la remodelación que planea el Ayuntamiento

Urbanismo elabora un proyecto de renovación de esta zona de esparcimiento que incluye espacios expositivos en nuevos edificios y más sombra

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:51

Inaugurado en el año 1992 a iniciativa del alcalde Pedro Aparicio, el Parque del Oeste es una de las primeras grandes zonas de esparcimiento de ... la Málaga moderna que empezó a gestarse a finales del pasado siglo. Desde entonces, este espacio ha experimentado algunas mejoras, pero el Ayuntamiento quiere llevar a cabo un nuevo proyecto de remodelación de un recinto que abarca 74.000 metros cuadrados y que presenta cierto deterioro en algunos de sus elementos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  2. 2

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  3. 3 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  4. 4 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  5. 5 La feria del Centro en Málaga mantiene su horario reducido y sin novedades en la programación
  6. 6 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  7. 7 Uno de los megayates más grandes del mundo vuelve a elegir Málaga para hacer escala
  8. 8

    La heladería de yogur griego Myka abre su primer local en Málaga
  9. 9

    El INE corrige su estadística: el crecimiento de la población de Málaga no se para
  10. 10 Los jabalíes se abonan a Málaga: una piara se pasea junto al estadio de La Rosaleda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cambios en el Parque del Oeste de Málaga: así es la remodelación que planea el Ayuntamiento

Cambios en el Parque del Oeste de Málaga: así es la remodelación que planea el Ayuntamiento