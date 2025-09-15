Algunas calles de Pedregalejo necesitan una batida

A Pedregalejo le suele causar resaca el final del verano, no es la primera vez que lo hemos comentado. La acumulación de muebles, electrodomésticos y ... otros desperdicios de gran tamaño en torno a los contenedores de basura se ha convertido en una imagen habitual en diversas calles del barrio marinero del este de la ciudad. Vecinos de las calles Las Acacias, Ángel Guimerá y Eugenio Sellés llevan tiempo denunciando esta situación, que consideran insostenible.

Los residentes aseguran que, pese a las advertencias del Ayuntamiento y la existencia de un servicio gratuito de recogida de muebles bajo cita previa, muchas personas siguen dejando sofás, colchones, sillas, estanterías e incluso escombros al pie de los contenedores. «Pasan días sin que se recojan y eso genera suciedad, mal olor e incluso riesgo sanitario», afirma Luis Marín, vecino de la zona desde hace más de quince años en conversaciones con esta sección.

La situación ha sido comunicada en varias ocasiones a las administraciones pertinentes, pero los vecinos aseguran que la respuesta ha sido insuficiente. «No basta con limpiar una vez; esto es un problema recurrente. Hay que aumentar la vigilancia o sancionar a quienes incumplen», reclaman.

El problema se agrava durante los fines de semana, cuando más enseres aparecen junto a los contenedores, especialmente en las esquinas de Las Acacias y Ángel Guimerá, puntos que ya han sido señalados en anteriores quejas vecinales. Hay trabajo que hacer por la zona.