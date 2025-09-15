Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Algunas calles de Pedregalejo necesitan una batida SUR
Algunas calles de Pedregalejo necesitan una batida

Sillas, muebles y otros desperdicios monopolizan la zona de Eugenio Sellés o Ángel Guimerá

Emilio Morales

Emilio Morales

Málaga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:07

A Pedregalejo le suele causar resaca el final del verano, no es la primera vez que lo hemos comentado. La acumulación de muebles, electrodomésticos y ... otros desperdicios de gran tamaño en torno a los contenedores de basura se ha convertido en una imagen habitual en diversas calles del barrio marinero del este de la ciudad. Vecinos de las calles Las Acacias, Ángel Guimerá y Eugenio Sellés llevan tiempo denunciando esta situación, que consideran insostenible.

  Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
