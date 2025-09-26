Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los concejales Elisa Pérez de Siles y Jacobo Florido. SUR

El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son

De ellas, 150 son de nuevo ingreso y 116 de promoción interna. Destaca la activación de 31 puestos para bombero y 16 de policía

Chus Heredia

Chus Heredia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:40

Ya se conoce la oferta de empleo público en lo concerniente al año en curso en el Ayuntamiento de Málaga. La Junta de Gobierno Local ... la ha aprobado este viernes. Son 266 plazas (150 de nuevo ingreso y 116 de promoción interna) y se ha llevado al máximo la tasa de reposición. Cabe destacar en la oferta, las 31 plazas de bombero y 16 de policía, según han informaron tras la reunión la portavoz del equipo de gobierno y le edil de Personal, Elisa Pérez de Siles y Jacobo Florido.

