El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son

Ya se conoce la oferta de empleo público en lo concerniente al año en curso en el Ayuntamiento de Málaga. La Junta de Gobierno Local ... la ha aprobado este viernes. Son 266 plazas (150 de nuevo ingreso y 116 de promoción interna) y se ha llevado al máximo la tasa de reposición. Cabe destacar en la oferta, las 31 plazas de bombero y 16 de policía, según han informaron tras la reunión la portavoz del equipo de gobierno y le edil de Personal, Elisa Pérez de Siles y Jacobo Florido.

Turno libre

Así, en el turno libre hay 119 plazas. Se añaden a las referidas de Policía Local y Real Cuerpo de Bomberos 7 de técnico de la Administración General; 11 de administrativo; 10 de auxiliar administrativo; 1 de subalterno; 3 de técnico superior de gestión, y 2 de psicólogo. Por su parte, se abre convocatoria para una plaza de profesor de flauta y percusión respectivamente en la Banda de Música. También habrá un puesto puesto para arquitecto técnico, ingeniero técnico industrial, ingeniero técnico agrícola, técnico de archivos y bibliotecas y técnico en deportes.

Otras plazas vacantes corresponden a 5 para trabajadores sociales; 2 para auxiliares veterinarios; 6 de monitor; 2 de oficial electricista; 5 de inspector de limpieza; 1 de carpintero; 3 de inspector de mercados y vía pública; 1 oficial de auxiliar del hogar y otro de conserje de grupo escolar, y 2 oficiales técnicos de Bomberos.

Movilidad

En cuanto al turno de movilidad con ascenso se disponen 3 plazas de oficial.

Por su parte, para la movilidad sin ascenso, se habilitan 7 plazas: 3 de oficial y 4 para la Policía Local.

En lo que concierne al turno para militares de tropa y marineríahay 4 plazas, todas destinadas a la Policía.

Discapacidad

Mención especial merece el turno reservado a personas con discapacidad: 27 plazas (10% de las plazas ofertadas, tal y como establece el artículo 28.1 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con discapacidad en Andalucía y art. 109 de la Ley 5/2023, de 7 de junio). De ellas, 10 son de promoción interna.

Las 19 plazas para el turno para personas con discapacidad se distribuyen así: 2 de gestión Administración General (promoción interna); 7 de administrativo (lo mismo); 2 de auxiliar; 1 de diplomado en Trabajo Social; 1 de técnico educador social; 1 de técnico medio de archivos y bibliotecas; 1 oficial de auxiliar de hogar, y 1 auxiliar general (promoción interna personal laboral).

Del mismo modo, hay 5 plazas para el turno para personas con discapacidad intelectual, todas para subalternos. Y 3 plazas para el turno para personas con enfermedad mental: 1 de subalterno y de 2 operarios.

Promoción interna

En cuanto al turno de promoción interna, son 116 plazas (101 plazas de personal funcionario de carrera y 15 plazas de personal laboral). De ellas, 92 son para promoción interna de personal funcionario de carrera; 9 para promoción interna para personas con discapacidad; 14 de personal laboral y 1 para personas discapacitadas de personal laboral.

Bomberos

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado el anexo de bases relativo a la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento para 23 plazas de Bombero por promoción interna, correspondientes a la OEP 2024, para completar la promoción interna que se efectuó en la plantilla en esta categoría de paso del subgrupo C2 a C1.

Las bases específicas serán publicadas en los boletines oficiales (BOP, y extracto en BOJA y BOE). El plazo de solicitudes comenzará una vez publicado extracto en el BOE, de lo que se dará publicidad en la página web del Ayuntamiento de Málaga, en el apartado Ofertas de Empleo Público, https://www.malaga.eu/el-ayuntamiento/ofertas-de-empleo-publico/ayuntamiento-de-malaga/, y en el tablón de edictos electrónico.

También en materia de personal la Junta de Gobierno Local ha aprobado la modificación de la oferta de empleo público del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) correspondiente al ejercicio 2025, aprobada en marzo de 2025. Se trata de pasar de turno libre a turno de discapacidad la plaza correspondiente a Arquitecto Técnico de la Escala de Administración Especial, subescala técnica, grupo A.