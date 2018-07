El Ayuntamiento de Málaga planea que toda la Alameda esté en obras tras el verano Recreación de la Alameda Principal tras la remodelación que ha emprendido el Ayuntamiento. / SUR Urbanismo adjudica la peatonalización del lateral sur a una constructora de Elche con la previsión de acabarla en las vísperas de las elecciones municipales JESÚS HINOJOSA Málaga Martes, 31 julio 2018, 00:59

El equipo de gobierno municipal da un paso clave para avanzar en la ejecución de la actuación estrella de este mandato: la reurbanización de la Alameda Principal haciendo peatonales sus dos calzadas laterales. Ocho meses después de que salieran a concurso, el Ayuntamiento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, adjudicó ayer las obras para transformar el lateral sur y convertirlo en un bulevar peatonal.La empresa elegida ha sido Serrano Aznar Obras Públicas, con sede en Elche (Alicante). Esta constructora, filial del grupo Eiffage, se ha hecho con este contrato de obras, por el que pujaban otras veinte empresas, por un importe de 3,7 millones de euros, lo que supone una rebaja del 29% respecto al importe inicial presupuestado por el Consistorio, que ascendía a 5,2 millones de euros.

La previsión que maneja el Consistorio es poder iniciar las obras del lateral sur a lo largo del mes de septiembre, con un plazo de ejecución estimado en seis meses. De cumplirse, los trabajos podrían estar finalizados para las vísperas de las elecciones municipales de mayo del año que viene, si bien resulta un periodo temporal un tanto ajustado para una actuación que, en la calzada central, ya ha experimentado un retraso de un dos meses respecto a lo previsto por la obligación de adaptar el proyecto a la aparición de restos del llamado fuerte o castillo de San Lorenzo.

En este caso, no se espera que aparezcan vestigios de esa construcción defensiva. «A diferencia de la calzada central, donde hemos tenido que profundizar para introducir nuevas canalizaciones de saneamiento, en el lateral sur se va a hacer un trabajo más superficial, por lo que esperamos no tener problemas», explicó el concejal de Ordenación delTerritorio, Francisco Pomares.

Urbanismo prevé realizar a lo largo de agosto y los primeros días de septiembre los trámites previos para el inicio de las obras en el lateral sur. De este modo, a la vuelta del verano, la Alameda quedará totalmente tomada por los trabajos para su remodelación: los que ejecuta la Junta de Andalucía en el lateral norte tras las zanjas del metro; los que ya están en marcha para renovar la calzada central por parte del Ayuntamiento con un presupuesto de 1,8 millones de euros, a cargo de Verosa; y los que va a ejecutar la filial de Eiffage.

Aún no está claro qué administración hará el tramo entre Puerta del Mar y la calle Larios

Pomares señaló que en las próximas semanas se analizarán con el área de Movilidad y la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) los desvíos del transporte público a los que obligarán las obras. Está previsto que los autobuses y taxis sigan circulando por la calzada central, pero las paradas de la EMT tendrán que trasladarse hacia la plaza de la Marina y la zona del edificio de Correos. Se dejarán pasillos para los peatones junto a los edificios y, en principio, los coches podrán seguir cruzando desde la calle Córdoba hasta Puerta del Mar.

Despejada la incógnita de la constructora adjudicataria del lateral sur, aún no está claro qué administración hará el tramo del lateral norte entre Puerta del Mar y la calle Larios, no afectado por la obra del metro. Para el edil de Urbanismo, es la Junta la que debería asumirlo. «Quedamos en que lo hacían ellos», dijo. Sin embargo, fuentes del Gobierno andaluz consideran que no les corresponde. El Ayuntamiento ha pedido por escrito a la Administración regional que aclare su postura. «Tendremos que sentarnos con la Junta y ver este tema», indicó Pomares. Todo apunta a que finalmente tendrá que asumirlo el Consistorio mediante un proyecto complementario al de la calzada central.