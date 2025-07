El Ayuntamiento de Málaga responde a las protestas por la limpieza: «A ninguna zona de la ciudad se le da más importancia que a otra»

Cristina Pinto Miércoles, 16 de julio 2025, 17:53 Comenta Compartir

Tras varias acciones de protestas por la limpieza en los barrios de la ciudad, el Ayuntamiento de Málaga responde a SUR las cuestiones de la polémica. Lo hace desde la voz de la concejala del Área de Servicios Operativos, Teresa Porras, que califica estas denuncias vecinales como «una tontería». Y explica: «No llevan razón en su reivindicación, los operarios limpian la ciudad de la misma forma, a ninguna zona se le da más importancia».

La concejala recalca que «todos los días desde las seis de la mañana hasta la una del mediodía, el mismo número de operarios pasan las mismas horas limpiando todos los distritos de igual manera». Además, Porras defiende su gestión: «Creo que me conocen y saben que estoy dispuesta a hablar cualquier tema puntual si hay algún caso de que alguna calle esté más sucia o no, no tengo problema en revisar».

Durante la conversación con SUR, cuestionada por la limpieza de la plaza Monseñor Bocanegra, una de las zonas mencionadas por la Asociación de Vecinos 'Proyecto Dignidad para Miraflores de los Ángeles' como una de las peores del barrio, reclama a los operarios que comprueben su estado en ese momento. «No hay excrementos ni nada de lo que ellos denuncian», comenta.

«No quiero que generalicen ni que digan que hay unas zonas más limpias que otras porque eso no es así», zanja Teresa Porras. Esto responde a los actos de protesta que han llevado a cabo estos días colectivos vecinales con la acción de limpieza en los alrededores del CEIP Miraflores de los Ángeles, las pancartas con críticas al Ayuntamiento o la visita del colectivo a las puertas de la Casona del Parque con bolsas de basura.